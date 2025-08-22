У ЄС розглядають запуск цифрового євро на публічних блокчейнах Ethereum та Solana — FT

Європейські чиновники активізували роботу над створенням цифрового євро (CBDC) після того, як Конгрес США ухвалив закон, що регулює ринок стейблкоїнів. За інформацією Financial Times, ЄЦБ та інші регулятори тепер серйозно розглядають можливість запуску цифрової валюти на публічних блокчейнах, таких як Ethereum та Solana, замість приватного, як планувалося раніше, повідомляє Incrypted.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Цей крок може сприяти глобальному поширенню та використанню цифрового євро, проте викликає питання щодо прозорості транзакцій і можливих ризиків для конфіденційності.

За словами джерел FT, швидке ухвалення американського закону про стейблкоїни (GENIUS Act) «налякало багатьох» у Європі, змусивши їх переглянути свої плани і прискорити роботу над власним проєктом.

Один з учасників обговорень зазначив, що тепер використання публічного блокчейну розглядається набагато серйозніше.