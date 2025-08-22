Київ встановив рекорд із туристичного збору під час воєнного стану

Туристичний сектор Києва демонструє стійкість та відновлення, встановивши рекордні показники збору коштів під час дії воєнного стану. За першу половину 2025 року доходи столиці від туристичного збору досягли 34,8 млн грн. Це на майже 65% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сума становила 22,6 млн грн, повідомляє Управління туризму та промоцій КМДА.

Ці результати свідчать про початок відновлення туристичної сфери в столиці, що розпочалося у 2024−2025 роках. За весь 2024 рік місто отримало 50,83 млн грн, що значно перевищило показники 2022 (38,8 млн грн) та 2023 (38,5 млн грн) років.

Надходження від туристичного збору під час воєнного стану спрямовуються на нагальні потреби міста, що робить туристичну галузь важливим елементом підтримки економіки.

Позитивна динаміка є сигналом для подальшого розвитку, залучення нових партнерств та інвестицій, підкреслюючи значний вплив туризму на економічне зростання країни.