Ціни на нафту зростають на тлі згасання надій на мир між росією та Україною

У п’ятницю, 22 серпня, ціни на нафту дещо зросли, перервавши двотижневе зниження. Зростання пов’язують зі зменшенням надій на швидке завершення війни росії проти України, що збільшує ризикові премії для постачальників нафти. Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 12 центів, до $67,79 за барель, а ф'ючерси на West Texas Intermediate (WTI) піднялися на 13 центів, до $63,65. За тиждень Brent подорожчала на 2,7%, а WTI — на 1,1%.

Трейдери закладають у ціни більші ризики, оскільки сподівання на те, що президент США Дональд Трамп зможе швидко виступити посередником у врегулюванні війни, зникають.

«Організувати саміт між путіним і Зеленським виявилося складно, а обговорення можливих гарантій безпеки стикаються з перешкодами», — зазначили аналітики ING.

Вони додали, що чим менш імовірним виглядає припинення вогню, тим більшим є ризик жорсткіших санкцій США проти росії.

Інші фактори, що впливають на ціни

Ціни на нафту також підтримало більше, ніж очікувалося, скорочення запасів сирої нафти в США, що свідчить про високий попит. За даними Управління енергетичної інформації США, за тиждень, що закінчився 15 серпня, запаси впали на 6 млн барелів, тоді як аналітики прогнозували падіння на 1,8 млн барелів.

Інвестори також стежать за економічною конференцією в Джексон-Хоулі (штат Вайомінг) в очікуванні сигналів про можливе зниження процентних ставок Федеральною резервною системою наступного місяця. Зниження ставок може стимулювати економічне зростання, збільшуючи попит на нафту та підтримуючи ціни.