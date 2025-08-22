Sense Bank презентував мобільну гру «Подорож Україною» до Дня Незалежності

Sense Bank у партнерстві з Masterсard представили мобільну гру-квест «Подорож Україною», запуск якої присвячений 34-й річниці Незалежності України. Гра вже доступна для всіх клієнтів банку у застосунку Sense SuperApp.

Як вказано на сайті Sense Bank, «Подорож Україною» — це інтерактивна пригода, в якій гравець має пройти сюжетний квест, знайти всі приховані предмети та відновити силу стародавньої реліквії.

У грі можна побачити мальовничі куточки країни — від Карпат на заході до териконів на сході, від Чорного моря на півдні до Полісся на півночі через саме серце — центр України. Головне завдання учасників — зібрати заховані магічні предмети й українські тематичні обʼєкти, що асоціюються з кожним регіоном.

Розробники звертають увагу, що на кожному етапі гравець має до 10 помилкових виборів. Якщо ліміт вичерпано, гра завершується, але завжди є можливість почати знову. Пройшовши рівень або всю гру, користувач має змогу повторити спробу, щоб покращити свій результат.

Крім того, у фіналі першої гри на кожного учасника чекає винагорода, яка активується одразу, — 10% кешбеку в Сash’u Сlub на будь-яку покупку з карткою від Sense Bank (максимальна сума отриманих Сash'u-бонусів складає до 200 грн).

Гра «Подорож Україною» вже доступна всім клієнтам банку в застосунку Sense SuperApp у розділі «Кешбек». Щоб зіграти, достатньо оновити застосунок до останньої версії в Play Market (Android) та App Store (iOS).