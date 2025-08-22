Ціни на хліб зростуть ще на 15-20% у 2025 році, — директор «Київ Хліба»

У 2025 році ціни на хлібобулочні вироби в Україні продовжать зростати. Після подорожчання на 20% у 2024 році, очікується, що цього року ціни зростуть ще на 15−20%. Такий прогноз озвучив директор ТОВ «Київ Хліб» Юрій Дученко на конференції «Хліб.ua» у Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами Дученка, зростання цін неминуче через збільшення витрат виробників на сировину, енергоносії та заробітну плату. Він наголосив, що зараз більшість хлібопекарів працюють на межі рентабельності, а деякі навіть у збиток.

Проблеми галузі

Серед ключових проблем галузі експерт виділив:

Зниження рентабельності, що призводить до браку обігових коштів.

Енергетична залежність.

Зниження купівельної спроможності українців.

Логістичні складнощі та обмеження експорту.

Тінізація ринку, яка, за його оцінками, сягає 40−50%.

Дученко пояснив, що тіньова економіка в галузі включає роботу за спрощеною системою оподаткування та «сірі» схеми оплати праці. Це створює нечесну конкуренцію, оскільки дозволяє продавати продукцію на 20% дешевше, ніж у легальних виробників.

Зміна споживчих звичок

Директор «Київ Хліба» також відзначив зміну споживчих уподобань. Зростає попит на хліб простих рецептур, тоді як продажі пшеничних та здобних виробів падають.

Шляхи розвитку

Вирішити проблеми галузі та забезпечити її сталий розвиток, на думку Дученко, допоможуть: