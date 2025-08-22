Минулої доби українські захисники ліквідували ще 790 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 074 320 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 21 серпня: 790 російських окупантів, 33 ракети та 318 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1074320 (+790) осіб
- танків — 11124 (+4) од
- бойових броньованих машин — 23160 (+3) од
- артилерійських систем — 31835 (+46) од
- РСЗВ — 1472 (+1) од
- засоби ППО — 1210 (+1) од
- літаків — 422 (+0) од
- гелікоптерів — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 52787 (+318)
- крилаті ракети — 3598 (+33)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 59426 (+110)
- спеціальна техніка — 3944 (+0)
