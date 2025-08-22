Промислова інфляція в Україні сповільнюється

В Україні ціни виробників промислової продукції значно уповільнили своє зростання. У липні 2025 року показник у річному вимірі становив 4,7%, тоді як у червні він сягав 13,1%. Такі дані опублікувала Державна служба статистики.

Згідно з інформацією Держстату, індекс цін виробників промислової продукції (показник зміни оптових цін на сировину, матеріали та товари) у липні склав 100,7% порівняно з червнем 2025 року.

Головним чинником промислової інфляції минулого місяця стала ситуація в добувній промисловості, де найбільше подорожчали сира нафта та природний газ — на 8,3% у порівнянні з попереднім місяцем.

Водночас зафіксовано зниження цін на деякі види продукції:

видобуток металевих руд подешевшав на 1,3%;

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення — на 3,4%.

Нагадаємо

В червні 2025 року ціни виробників промислової продукції зросли на 13,1% у річному вимірі, а в травні цей показник дорівнював 28,9%.