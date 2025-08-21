Multi від Мінфін
21 серпня 2025, 19:37

ЄС і США узгодили умови торговельної угоди

США та Європейський Союз оголосили про досягнення рамкової угоди про «взаємну, справедливу та збалансовану торгівлю». Як зазначено в спільній заяві Білого дому, документ має зміцнити одну з найбільших у світі торговельних відносин і стати кроком до реіндустріалізації економік обох сторін.

США та Європейський Союз оголосили про досягнення рамкової угоди про «взаємну, справедливу та збалансовану торгівлю».
Фото: AI

Ключові положення угоди

Скасування тарифів та розширення доступу на ринки

  • ЄС має намір скасувати тарифи на всі промислові товари зі США, а також надати преференційний доступ до ринку для широкого спектра американської сільськогосподарської продукції та морепродуктів (горіхи, молочні продукти, фрукти, овочі, свинина, м'ясо бізона тощо).
  • США зобов'язуються застосовувати до європейських товарів або мито «найбільш сприятливої нації» (MFN), або ставку в 15%, яка включає MFN та взаємне мито. Водночас з 1 вересня 2025 року США скасують додаткові тарифи на літаки, їхні частини, фармацевтику та її компоненти з ЄС, застосовуючи лише ставку MFN.

Зниження тарифів на сталь, алюміній та авто

  • У відповідь на вжиті ЄС заходи, США знизять тарифи, встановлені за Розділом 232, на європейські автомобілі та автозапчастини. Мита не застосовуватимуться до товарів із митом MFN у 15% або вище. Для товарів з нижчим митом MFN буде встановлена загальна ставка 15%.
  • Щодо сталі та алюмінію, сторони розглянуть можливість створення «захисних» механізмів для своїх внутрішніх ринків, щоб запобігти надлишку потужностей, забезпечуючи при цьому безпечні ланцюги поставок.

Енергетична та технологічна співпраця

  • Сторони домовилися про співпрацю в забезпеченні безпечних, надійних та диверсифікованих енергопоставок. Очікується, що ЄС закупить у США скраплений природний газ, нафту та ядерну енергію на суму $750 мільярдів до 2028 року.
  • ЄС також планує придбати у США чипи для ШІ на суму щонайменше $40 мільярдів для своїх обчислювальних центрів.

Інвестиції та оборона

  • Європейські компанії, за оцінками, інвестують додаткові $600 мільярдів у стратегічні сектори економіки США до 2028 року.
  • ЄС планує суттєво збільшити закупівлі військового та оборонного обладнання у Сполучених Штатів за підтримки уряду США.

Нетарифні бар'єри та екологічні норми

  • Сторони зобов'язалися усувати нетарифні бар'єри. Зокрема, у сфері автомобілебудування передбачається взаємне визнання стандартів.
  • ЄС працюватиме над вирішенням занепокоєнь американських виробників щодо Регламенту ЄС про знеліснення та Механізму регулювання вуглецевих кордонів (CBAM), щоб уникнути надмірного впливу на торгівлю.

Угода також передбачає співпрацю у сферах інтелектуальної власності, захисту трудових прав, усунення цифрових бар'єрів та зміцнення економічної безпеки. США та ЄС мають намір швидко оформити остаточну угоду для імплементації цих домовленостей.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
