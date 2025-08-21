ЄС і США узгодили умови торговельної угоди

США та Європейський Союз оголосили про досягнення рамкової угоди про «взаємну, справедливу та збалансовану торгівлю». Як зазначено в спільній заяві Білого дому, документ має зміцнити одну з найбільших у світі торговельних відносин і стати кроком до реіндустріалізації економік обох сторін.