США та Європейський Союз оголосили про досягнення рамкової угоди про «взаємну, справедливу та збалансовану торгівлю». Як зазначено в спільній заяві Білого дому, документ має зміцнити одну з найбільших у світі торговельних відносин і стати кроком до реіндустріалізації економік обох сторін.
21 серпня 2025, 19:37
ЄС і США узгодили умови торговельної угоди
Ключові положення угоди
Скасування тарифів та розширення доступу на ринки
- ЄС має намір скасувати тарифи на всі промислові товари зі США, а також надати преференційний доступ до ринку для широкого спектра американської сільськогосподарської продукції та морепродуктів (горіхи, молочні продукти, фрукти, овочі, свинина, м'ясо бізона тощо).
- США зобов'язуються застосовувати до європейських товарів або мито «найбільш сприятливої нації» (MFN), або ставку в 15%, яка включає MFN та взаємне мито. Водночас з 1 вересня 2025 року США скасують додаткові тарифи на літаки, їхні частини, фармацевтику та її компоненти з ЄС, застосовуючи лише ставку MFN.
Зниження тарифів на сталь, алюміній та авто
- У відповідь на вжиті ЄС заходи, США знизять тарифи, встановлені за Розділом 232, на європейські автомобілі та автозапчастини. Мита не застосовуватимуться до товарів із митом MFN у 15% або вище. Для товарів з нижчим митом MFN буде встановлена загальна ставка 15%.
- Щодо сталі та алюмінію, сторони розглянуть можливість створення «захисних» механізмів для своїх внутрішніх ринків, щоб запобігти надлишку потужностей, забезпечуючи при цьому безпечні ланцюги поставок.
Енергетична та технологічна співпраця
- Сторони домовилися про співпрацю в забезпеченні безпечних, надійних та диверсифікованих енергопоставок. Очікується, що ЄС закупить у США скраплений природний газ, нафту та ядерну енергію на суму $750 мільярдів до 2028 року.
- ЄС також планує придбати у США чипи для ШІ на суму щонайменше $40 мільярдів для своїх обчислювальних центрів.
Інвестиції та оборона
- Європейські компанії, за оцінками, інвестують додаткові $600 мільярдів у стратегічні сектори економіки США до 2028 року.
- ЄС планує суттєво збільшити закупівлі військового та оборонного обладнання у Сполучених Штатів за підтримки уряду США.
Нетарифні бар'єри та екологічні норми
- Сторони зобов'язалися усувати нетарифні бар'єри. Зокрема, у сфері автомобілебудування передбачається взаємне визнання стандартів.
- ЄС працюватиме над вирішенням занепокоєнь американських виробників щодо Регламенту ЄС про знеліснення та Механізму регулювання вуглецевих кордонів (CBAM), щоб уникнути надмірного впливу на торгівлю.
Угода також передбачає співпрацю у сферах інтелектуальної власності, захисту трудових прав, усунення цифрових бар'єрів та зміцнення економічної безпеки. США та ЄС мають намір швидко оформити остаточну угоду для імплементації цих домовленостей.
Джерело: Мінфін
