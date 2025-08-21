Національний банк України встановив на 22 серпня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,2185 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 16 копійок.
21 серпня 2025, 16:52
НБУ зміцнив гривню на 16 копійок
Офіційні курси гривні щодо інших валют
Офіційний курс долара встановлено на такому рівні: 41,2185 гривні за 1 долар (-0,1597 грн).
Офіційний курс євро становитиме 47,9825 гривні за 1 євро (-0,1859 грн).
Джерело: Мінфін
