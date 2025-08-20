Національний банк України встановив на 21 серпня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,3782 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 2 копійки.
20 серпня 2025, 16:53
Долар дорожчає другий день поспіль: НБУ встановив курси валют на четвер
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Офіційні курси гривні щодо інших валют
Офіційний курс долара встановлено на такому рівні: 41,3782 гривні за 1 долар (+0,0225 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,1684 гривні за 1 євро (-0,1557 грн).
Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 18 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі