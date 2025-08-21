Multi від Мінфін
21 серпня 2025, 18:20

Велика Британія ввела санкції проти криптовалютної галузі рф

Британський уряд оголосив про введення санкцій проти низки російських і киргизьких фінансових і криптовалютних структур. Вони, на думку влади, використовувалися для обходу міжнародних обмежень, введених проти рф, пише Incrypted.

Британський уряд оголосив про введення санкцій проти низки російських і киргизьких фінансових і криптовалютних структур.
Фото: pixabay.com

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Заходи стосуються як компаній, так і окремих осіб, причетних до операцій із цифровими активами.

Санкції торкнулися криптовалютних бірж Grinex і Meer, киргизького «Капітал Банк Центральної Азії», Tengricoin, Old Vector і Altair Holding SA.

Серед фізичних осіб під обмеженнями опинилися підприємець Леонід Шумаков, пов’язаний зі стейблкоїном A7A5, бізнесмен Жанишбек Уулу Назарбек і глава «Капітал Банку» Кантемір Капарбекович Чалбаєв.

За даними британської влади, картку A7A5, випущену киргизькою фірмою Old Vector, використовували для переказу $9,3 млрд із Garantex у Grinex з метою обходу санкцій.

Стейблкоїн A7A5 створили для компаній, що належать молдовському олігархові Ілану Мироновичу Шору і російському банку «Промсвязьбанк», який перебуває під обмеженнями.

Джерело: Мінфін
