Велика Британія ввела санкції проти криптовалютної галузі рф

Британський уряд оголосив про введення санкцій проти низки російських і киргизьких фінансових і криптовалютних структур. Вони, на думку влади, використовувалися для обходу міжнародних обмежень, введених проти рф, пише Incrypted.

Заходи стосуються як компаній, так і окремих осіб, причетних до операцій із цифровими активами.

Санкції торкнулися криптовалютних бірж Grinex і Meer, киргизького «Капітал Банк Центральної Азії», Tengricoin, Old Vector і Altair Holding SA.

Серед фізичних осіб під обмеженнями опинилися підприємець Леонід Шумаков, пов’язаний зі стейблкоїном A7A5, бізнесмен Жанишбек Уулу Назарбек і глава «Капітал Банку» Кантемір Капарбекович Чалбаєв.

За даними британської влади, картку A7A5, випущену киргизькою фірмою Old Vector, використовували для переказу $9,3 млрд із Garantex у Grinex з метою обходу санкцій.

Стейблкоїн A7A5 створили для компаній, що належать молдовському олігархові Ілану Мироновичу Шору і російському банку «Промсвязьбанк», який перебуває під обмеженнями.