ЄС зобов'язався закупити у США енергоресурси на $750 млрд до 2028 року

У спільній декларації Євросоюзу та США про рамкову угоду з торгівлі підтверджено домовленості голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн та президента Дональда Трампа від 27 липня про закупівлю Євросоюзом американських енергоресурсів на $750 млрд. Декларацію опубліковано 21 серпня.

Деталі

«Сполучені Штати і Європейський союз зобов'язуються співпрацювати в забезпеченні безпечних, надійних і диверсифікованих поставок енергоносіїв, у тому числі шляхом усунення нетарифних бар'єрів, які можуть обмежувати двосторонню торгівлю енергоносіями, — йдеться в декларації. — У рамках цих зусиль Європейський союз має намір закупити енергетики, очікуваний обсяг закупівель яких до 2028 року оцінюється у $750 млрд».

Раніше представники Єврокомісії неодноразово заявляли, що обговорювана сума в $750 млрд також включатиме закупівлю реакторів для ядерної енергетики та інвестиції в цей сектор, а обсяги енергоносіїв, що купуються, будуть відповідати потребам ЄС.