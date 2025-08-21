Акції британського ритейлера WH Smith обвалилися майже на 40% через бухгалтерську помилку

Акції британського ритейлера WH Smith впали майже на 40% після того, як компанія виявила бухгалтерську помилку, яка призвела до завищення її прибутків на 30 млн фунтів стерлінгів. Після цього ритейлер був змушений знизити фінансові прогнози та ініціювати незалежну перевірку, повідомляє The Guardian .

У четвер вранці інвестори обвалили ринкову вартість компанії майже на 550 млн фунтів стерлінгів, в результаті чого ціна акцій впала до 6,76 фунта. Компанія виявила помилку, пов'язану з її бізнесом у Північній Америці, під час підготовки річних результатів. Помилка полягала в тому, що частину доходу було враховано занадто рано.

Деталі

Помилка стосувалася домовленостей із постачальниками, які надають бонуси у вигляді знижок, якщо ритейлер досягає певних обсягів продажу. Дані бонуси мали бути відображені у звітності наступного фінансового року, не поточного, який закінчується 31 серпня. Проблема обмежується лише північноамериканським бізнесом компанії.

WH Smith заявила, що очікує отримати прибуток від свого підрозділу, який обслуговує США та Канаду, на рівні 25 млн фунтів, що значно менше попередніх прогнозів у 55 мільйонів фунтів. У результаті, прибуток групи до оподаткування, за прогнозами, становитиме близько 110 мільйонів фунтів, хоча ринок очікував 140 мільйонів фунтів.

Компанія доручила аудиторській фірмі Deloitte провести незалежну та всебічну перевірку.

У The Guardian згадали, про бухгалтерський скандал іншої британської компанії — Tesco. У 2014 році Tesco визнала, що завищила свій прибуток на 326 млн фунтів стерлінгів через неправильне відображення платежів від постачальників. На відновлення репутації найбільшого ритейлера Великої Британії знадобилися роки.