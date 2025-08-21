Золото дешевшає в очікуванні новин із Джексон-Хоула

Ціни на золото знижуються в очікуванні виступів голів провідних центробанків світу на щорічному економічному симпозіумі в Джексон-Хоулі. Грудневі ф'ючерси на золото дешевшали на біржі Comex на 0,6% до $3369 за унцію.

Глава Федеральної резервної системи США Джером Пауелл виступить на симпозіумі з промовою 22 серпня, і учасники ринку уважно стежитимуть за його виступом щодо сигналів про подальшу траєкторію ключової процентної ставки.

Ринок загалом очікує зниження ставки на 25 базисних пунктів вже на вересневому засіданні. Пом'якшення грошово-кредитної політики, зазвичай, є позитивним чинником для золота.

«Ціни залишаться на високому рівні найближчими тижнями, оскільки ринок чекає зниження Федрезерва, — написали аналітики BMI (входить до Fitch Solutions). — Ми очікуємо, що золото торгуватиметься в діапазоні від $3,2 тисячі до $3,6 тисячі за унцію до кінця 2025 року».