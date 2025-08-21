У липні до банків в управлінні Фонду гарантування вкладів надійшло майже 76 мільйонів

У липні 2025 року сума надходження коштів до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, склала 75,7 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

З цих коштів 42,8 млн грн банки отримали від погашення кредитів. Також 21,4 млн грн надійшло до банків в управлінні Фонду від доходів за цінними паперами. Ще 8,3 млн грн склали надходження від реалізації активів, 2,1 млн грн — від оренди майна та 1,2 млн грн — з інших джерел.

Лідерами за сумою надходжень у липні 2025 року стали:

МР Банк — 16,9 млн грн

Укрбудінвестбанк — 14,0 млн грн

Промінвестбанк — 11,3 млн грн

Айбокс Банк — 10,9 млн грн

Загалом від початку 2025 року до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, надійшло 2 329,3 млн грн.

У ФГВФО нагадали, що кошти, які надходять від управління та реалізації активів (майна) неплатоспроможних банків в управлінні Фонду, спрямовуються на задоволення вимог їх кредиторів у черговості, визначеній статтею 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».