У липні 2025 року сума надходження коштів до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, склала 75,7 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду.
У липні до банків в управлінні Фонду гарантування вкладів надійшло майже 76 мільйонів
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
З цих коштів 42,8 млн грн банки отримали від погашення кредитів. Також 21,4 млн грн надійшло до банків в управлінні Фонду від доходів за цінними паперами. Ще 8,3 млн грн склали надходження від реалізації активів, 2,1 млн грн — від оренди майна та 1,2 млн грн — з інших джерел.
Лідерами за сумою надходжень у липні 2025 року стали:
- МР Банк — 16,9 млн грн
- Укрбудінвестбанк — 14,0 млн грн
- Промінвестбанк — 11,3 млн грн
- Айбокс Банк — 10,9 млн грн
Загалом від початку 2025 року до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, надійшло 2 329,3 млн грн.
У ФГВФО нагадали, що кошти, які надходять від управління та реалізації активів (майна) неплатоспроможних банків в управлінні Фонду, спрямовуються на задоволення вимог їх кредиторів у черговості, визначеній статтею 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
Коментарі