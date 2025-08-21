Американський виробник товарів для здоров'я Johnson & Johnson (J&J) інвестує $2 млрд у розширення виробничих потужностей у США. Компанія оголосила, що має намір побудувати нове підприємство на території біофармацевтичного виробничого комплексу японської Fujifilm у Холлі-Спрінгс.
21 серпня 2025, 14:28
Johnson & Johnson інвестує $2 млрд у розширення потужностей у США
Інвестиції в завод, запуск якого дозволить створити 120 нових робочих місць у штаті, становитимуть $2 млрд за 10 років.
У найближчі місяці J&J також розкриє плани щодо створення нових передових виробничих потужностей у США та розширення діючих.
«Інвестиції підтримують плани компанії виробляти у США переважну більшість сучасних лікарських засобів для задоволення потреб американських пацієнтів», — йдеться у повідомленні.
У березні 2025 року J&J оголосила про намір інвестувати понад $55 млрд у США у наступні чотири роки, у тому числі у виробництво, дослідження та розробки (R&D), а також у технології.
З початку 2025 року капіталізація J&J зросла на 23,7%.
