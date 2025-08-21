Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому два ключові законопроєкти, які створюють правову основу для ініціативи Defence City. Ця програма передбачає запровадження низки податкових, митних та інших пільг для підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК). Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
21 серпня 2025, 14:06
Рада ухвалила закони про Defence City: що передбачає пільговий режим для ОПК
За його словами, законопроєкти № 13420 та № 13421 були суттєво доопрацьовані у співпраці з Міністерством оборони та бізнесом.
Ключові положення ухвалених законів
- Запроваджується правовий режим Defence City до 1 січня 2036 року (або до вступу України в ЄС);
- Замість Переліку підприємств ОПК створюється Реєстр Defence City під управлінням Міноборони;
- Чіткі правила для резидентів: статус, умови його отримання та контроль визначає закон «Про нацбезпеку України»;
- Частка кваліфікованого доходу резидента — від 75% (для літакобудування — від 50%).
Перелік пільг для резидентів Defence City
- податкові пільги (звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, земельного, нерухомого та екоподатку);
- спрощені митні процедури;
- спрощений експортний контроль товарів військового призначення;
- можливість встановлення НБУ особливостей валютного нагляду;
- підтримка релокації та підвищення безпеки виробничих потужностей.
Гетманцев підкреслив, що ухвалення цих законів є фундаментом для розвитку українського оборонно-промислового комплексу. Це не лише посилить обороноздатність держави, а й створить нові можливості для інвестицій, технологій та робочих місць.
Джерело: Мінфін
