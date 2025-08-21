Рада ухвалила закони про Defence City: що передбачає пільговий режим для ОПК

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому два ключові законопроєкти, які створюють правову основу для ініціативи Defence City. Ця програма передбачає запровадження низки податкових, митних та інших пільг для підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК). Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев .

За його словами, законопроєкти № 13420 та № 13421 були суттєво доопрацьовані у співпраці з Міністерством оборони та бізнесом.

Ключові положення ухвалених законів

Запроваджується правовий режим Defence City до 1 січня 2036 року (або до вступу України в ЄС);

Замість Переліку підприємств ОПК створюється Реєстр Defence City під управлінням Міноборони;

Чіткі правила для резидентів: статус, умови його отримання та контроль визначає закон «Про нацбезпеку України»;

Частка кваліфікованого доходу резидента — від 75% (для літакобудування — від 50%).

Перелік пільг для резидентів Defence City

податкові пільги (звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, земельного, нерухомого та екоподатку);

спрощені митні процедури;

спрощений експортний контроль товарів військового призначення;

можливість встановлення НБУ особливостей валютного нагляду;

підтримка релокації та підвищення безпеки виробничих потужностей.

Гетманцев підкреслив, що ухвалення цих законів є фундаментом для розвитку українського оборонно-промислового комплексу. Це не лише посилить обороноздатність держави, а й створить нові можливості для інвестицій, технологій та робочих місць.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у кінці червня 2025 року до Ради внесли законопроєкти про Defence City.