Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев та голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія 24 червня зареєстрували пакет законопроєктів, щодо створення спеціального правового режиму для підприємств оборонно-промислового комплексу України. Про це повідомив Гетманцев в телеграм-каналі.
До Ради внесли законопроєкти про Defence City
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Згідно з поданими документами, Міністерство оборони формуватиме Перелік підприємств, які стануть резидентами Defence City. Ці підприємства отримають системну державну підтримку, серед якої — податкові пільги, спрощення митних процедур та експортного контролю, а також гарантії інформаційної та юридичної безпеки.
Складно виграти війну лише силою зброї — потрібна ще сила держави, яка підтримує тих, хто цю зброю виготовляє. Тому запропоновані нами системні зміни дозволять створити унікальний правовий режим для державної підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу — Defence City", — написав Гетманцев.
Що передбачено законопроєктами про Defence City
Формування Переліку резидентів — його вестиме Міністерство оборони. Інформація про включені підприємства, звітність і діяльність матимуть обмежений доступ і охоронятимуться державою.
Податкові пільги до 1 січня 2036 року:
- звільнення від податку на прибуток (за умови реінвестування);
- звільнення від податку на землю;
- звільнення від податку на нерухомість;
- звільнення від екологічного податку;
- збереження чинних пільг з ПДВ, прискореної амортизації та для працівників релокованих підприємств.
Митне і валютне регулювання:
- спрощення митних процедур;
- спрощення експорту військових технологій;
- особливості валютного контролю та операцій, які може встановити НБУ.
Юридичні та операційні гарантії:
- додатковий захист у кримінальних провадженнях;
- підтримка підприємств у процесі релокації.
Гетманцев уточнив, що законодавчі ініціативи вже доступні для підписання до 14:00 25 червня. Йдеться про чотири ключові законопроєкти: № 1922914 — зміни до Податкового кодексу та інших законів, № 1922933 — зміни до Митного кодексу, № 1922945 — зміни до Бюджетного кодексу, № 1922951 — зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів.
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