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25 червня 2025, 11:37

До Ради внесли законопроєкти про Defence City

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев та голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія 24 червня зареєстрували пакет законопроєктів, щодо створення спеціального правового режиму для підприємств оборонно-промислового комплексу України. Про це повідомив Гетманцев в телеграм-каналі.

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев та голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія 24 червня зареєстрували пакет законопроєктів, щодо створення спеціального правового режиму для підприємств оборонно-промислового комплексу України.

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Деталі

Згідно з поданими документами, Міністерство оборони формуватиме Перелік підприємств, які стануть резидентами Defence City. Ці підприємства отримають системну державну підтримку, серед якої — податкові пільги, спрощення митних процедур та експортного контролю, а також гарантії інформаційної та юридичної безпеки.

Складно виграти війну лише силою зброї — потрібна ще сила держави, яка підтримує тих, хто цю зброю виготовляє. Тому запропоновані нами системні зміни дозволять створити унікальний правовий режим для державної підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу — Defence City", — написав Гетманцев.

Що передбачено законопроєктами про Defence City

Формування Переліку резидентів — його вестиме Міністерство оборони. Інформація про включені підприємства, звітність і діяльність матимуть обмежений доступ і охоронятимуться державою.

Податкові пільги до 1 січня 2036 року:

  • звільнення від податку на прибуток (за умови реінвестування);
  • звільнення від податку на землю;
  • звільнення від податку на нерухомість;
  • звільнення від екологічного податку;
  • збереження чинних пільг з ПДВ, прискореної амортизації та для працівників релокованих підприємств.

Митне і валютне регулювання:

  • спрощення митних процедур;
  • спрощення експорту військових технологій;
  • особливості валютного контролю та операцій, які може встановити НБУ.

Юридичні та операційні гарантії:

  • додатковий захист у кримінальних провадженнях;
  • підтримка підприємств у процесі релокації.

Гетманцев уточнив, що законодавчі ініціативи вже доступні для підписання до 14:00 25 червня. Йдеться про чотири ключові законопроєкти: № 1922914 — зміни до Податкового кодексу та інших законів, № 1922933 — зміни до Митного кодексу, № 1922945 — зміни до Бюджетного кодексу, № 1922951 — зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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