Товарообіг між Україною і Австрією за перші п’ять місяців року зріс на 13,5%

Товарообіг між Україною і Австрією за перші п’ять місяців цього року зріс порівно з аналогічним періодом минулого року на 13,5% і досяг 593,6 млн доларів . Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє «Укрінформ».

«Перші п’ять місяців цього року продемонстрували економічне зростання на 13,5% у порівнянні з аналогічним минулорічним періодом. Загальна сума товарообігу за цей період — 593,6 млн доларів. Австрія входить у десятку топінвесторів України, ще раз доводячи, що нам можна не лише допомагати, а з нами можна вигідно торгувати та в нас інвестувати», — сказав міністр.

Він також подякував Австрії за лідерство у фінансових внесках до ініціативи Президента Зеленського «Зерно з України».

«Разом з анонсованими у березні додатковими 2 млн євро загальна сума австрійської підтримки складе 9,6 млн євро», — поінформував міністр.