Каньє Вест випустив власний мемкоїн YZY

Уранці 21 серпня 2025 року репер Йе, більш відомий як Каньє Вест, оголосив про запуск власного мемкоїна YZY. Менш ніж за годину капіталізація активу перевищила $3 млрд, проте пізніше впала, пише incrypted.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Чутки про те, що Каньє Вест має намір запустити власний мемкоїн, з’явилися ще в лютому 2025 року. При цьому на тому етапі передбачалося, що безпосередньо сам репер контролюватиме до 70% від загальної пропозиції активу.

Пізніше Вест шокував аудиторію заявою про те, що планує запустити Swasticoin на тлі звинувачень в антисемітизмі на його адресу. Пізніше він зізнався, що це жарт, закликавши шанувальників не сприймати кожну його публікацію буквально.

Після презентації курс YZY в моменті досяг позначки в $2,99. Капіталізація активу перевищила $3 млрд, згідно з даними платформи Nansen. Однак пізніше показники мемкоїна швидко впали.

На офіційному сайті проєкту зазначено таке: «YZY Money — це концепція, яка надасть вам контроль, вільний від централізованого управління».

Згідно з токеномікою, за випуском мемкоїна стоїть компанія Yeezy Investments LLC. Як і повідомлялося в пресі в лютому 2025 року, для громадськості передбачена частка пропозиції в 20%, для ліквідності — 10%.

Також на сайті зазначено, що актив недоступний у певних юрисдикціях, але їхній точний перелік не згадується.

Запуск проєкту не обійшовся без курйозів і критики. Зокрема, деякі користувачі підозрюють, що акаунт репера було зламано, а весь проєкт загалом є скамом.

Однак сам Вест розвіяв ці сумніви, записавши коротке відео, в якому заявив про запуск офіційного мемкоїна. Хоча деякі користувачі тут же прокоментували це, зазначивши, що ролик нагадує діпфейк.

Також, ймовірно, через ажіотаж, деякі трейдери стали жертвою хвилі підроблених мемкоїнів. Так, наприклад, за даними Lookonchain, один користувач інвестував у такий актив 4216 SOL.