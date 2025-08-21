BlackRock контролює майже 60% усіх біткоїнів у спотових ETF США: що нового на крипторинку

BlackRock контролює майже 60% усіх біткоїнів у спотових ETF США

Станом на 17 серпня 2025 року американські спотові біткоїн-ETF сукупно зберігають понад 1,25 мільйона BTC, що становить понад 6% від загальної емісії першої криптовалюти. Про це повідомили аналітики CryptoQuant.

Експерти відзначили, що левову частку цих активів контролює фонд iShares Bitcoin Trust (IBIT) від BlackRock, який акумулював 748 968 BTC. Це дорівнює 59,9% від усіх біткоїнів, що знаходяться в американських спотових ETF.

Разом із Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), який накопичив 199 798 BTC, ці два фонди займають понад 75% всього ринку. За словами аналітиків, саме домінування цієї пари й підштовхнуло ринок до нового максимуму.

Крім того, у заяві CryptoQuant йдеться, що фонд Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), який ще донедавна утримував понад 600 000 BTC, зараз значно зменшив свої резерви до приблизно 180 000 BTC. Його частка зменшилася через активні відтоки капіталу після конвертації в ETF-формат і посилену конкуренцію з боку нових гравців на ринку.

Kraken інтегрує xStocks у мережу TRON для дешевших і швидших операцій з токенізованими акціями

Криптовалютна біржа Kraken розширила можливості своїх токенізованих акцій xStocks, інтегрувавши їх у мережу TRON. Ця співпраця з TRON DAO має на меті зробити доступ до токенізованих цінних паперів дешевшим і швидшим для користувачів, про що йдеться у пресрелізі компанії.

Завдяки високій пропускній здатності та низьким комісіям мережі TRON, нова інтеграція дозволить користувачам напряму вносити та виводити xStocks через стандарт TRC-20.

У рамках цієї співпраці, партнер Kraken, компанія Backed, випускатиме xStocks у форматі TRC-20, гарантуючи при цьому повне забезпечення активів. Своєю чергою, TRON DAO сприятиме подальшій інтеграції токенізованих акцій серед партнерів своєї екосистеми.

Співкерівник Kraken Арджун Сеті зазначив: «Масштабованість, низькі комісії та глобальне охоплення TRON роблять його важливим доповненням до нашої архітектури. Кожен xStock — це прозорий актив, доступний у блокчейні та перевірюваний у реальному часі».

Засновник TRON Джастін Сан додав, що поєднання блокчейну з токенізованими акціями є логічним кроком у розвитку ринку.

Варто зазначити, що до цього підтримка xStocks була реалізована для мереж Solana та BNB Chain. Таким чином, TRON став третім блокчейном, доданим за менш ніж два місяці з моменту запуску xStocks. Kraken також повідомила, що найближчими тижнями біржа продовжить співпрацю з Backed, щоб розширити присутність xStocks на додаткові блокчейни.

BNB оновив історичний максимум, перевищивши $883: фактори зростання та ризики корекції

Сьогодні вранці, 21 серпня 2025 року, ціна Binance Coin (BNB) короткочасно досягла позначки $883,84, за даними TradingView. Це вже третє оновлення історичного максимуму активу з кінця липня.

Наразі ціна BNB дещо відкотилася та намагається закріпитися вище рівня $860. Протягом тижня та місяця зберігається позитивна динаміка: приріст становить 1,7% та 12,6% відповідно.

Поточний висхідний тренд, ймовірно, зумовлений поєднанням кількох чинників, включаючи інституційну активність та постійне скорочення пропозиції завдяки вбудованому дефляційному механізму BNB. Актив користується попитом серед казначейських компаній; наприклад, раніше CEA Industries оголосила про створення BNB-резерву на $160 мільйонів.

Водночас, подальший відкат ціни, своєю чергою, може бути продиктований планами біржі Nasdaq щодо делістингу акцій Windtree Therapeutics (тікер WINT) через недотримання нормативних вимог. Windtree Therapeutics також є корпоративним власником BNB, що може впливати на настрої ринку.

Зростаючий тренд BNB також підтримується загальним станом екосистеми. За даними DeFiLlama, з початку квітня 2025 року загальна заблокована вартість (TVL) активів у мережі BNB Chain постійно зростала, досягнувши $7,5 мільярдів на момент написання.

Однак, згідно з TradingView, індекс RSI активу за останню добу склав 63,82. Це значення близьке до рівня перекупленості, який зазвичай вказується на позначці 70 або вище. На поточному етапі таке положення індикатора може розцінюватися як помірно «бичачий» сигнал. Проте, подальше наближення до рівня в 70 балів свідчитиме про високий ризик корекції.

Трейдер втратив майже $7 млн при ліквідації позиції по Ethereum: прибуток у $6,86 млн «згорів» за два дні

Трагічна історія для одного трейдера: він заробив значну суму, закривши успішну «лонг» позицію по Ethereum, але потім втратив майже все, відкривши аналогічну угоду. За даними Lookonchain, під час недавнього обвалу ринку інвестор зіткнувся з ліквідацією, внаслідок чого позбувся $6,22 мільйона.

Цей трейдер починав з відносно невеликого капіталу в $125 000 і зумів збільшити його до $6,86 мільйона. На піку його сукупна вартість активів навіть перевищувала $43 мільйони.

Проте, після останньої ліквідації, на його рахунках залишилося лише $771 000. Таким чином, майже чотири місяці наполегливої торгівлі та значних прибутків були зведені нанівець лише за два дні, як зазначили аналітики Lookonchain.