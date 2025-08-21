Прибутковість 20-річних держоблігацій Японії оновила рекорд із 1999 року

Прибутковість 20-річних державних облігацій Японії досягла нових багаторічних максимумів на тлі побоювань щодо збільшення державних витрат і зниження попиту з боку іноземних інвесторів, пише Bloomberg.

У четвер дохідність цих паперів сягала 2,655%, що є рекордом з 1999 року. Прибутковість 10-річних облігацій піднялася до 1,61%, максимуму з 2008 року, а показник для 30-річних облігацій зріс до 3,18%, наблизившись до історичного піку 3,2%, зафіксованого в липні.

Інвестори побоюються збільшення податково-бюджетного стимулювання після програшу правлячої коаліції на парламентських виборах у липні, що може призвести до додаткових розміщень держоблігацій. Також тиск на наддовгі облігації надають тривоги щодо інфляції.

Тим часом попит на держбонди знижується. Як стало відомо в четвер, чистий обсяг покупок іноземними інвесторами японських облігацій з терміном погашення понад 10 років у липні скоротився втричі щодо червня до 480 млрд ієн ($3,3 млрд).

«З огляду на те, що іноземні інвестори були основним джерелом попиту на наддовгі японські державні облігації в першій половині 2025 року, різке скорочення чистих покупок викликає побоювання щодо потенційної волатильності кривої прибутковості в майбутньому», — зазначив Атара Окумура із SMBC Nikko Securities.

Подальше зростання прибутковості 10-річних держоблігацій може негативно вплинути на витрати домогосподарств та інвестиції бізнесу в Японії, оскільки цей показник впливає на вартість запозичень у країні в цілому, включаючи ставки з іпотеки та корпоративних кредитів.

Тим часом прибутковість 30-річних держбондів Китаю в ході торгів досягала 2,12%, що є максимумом з кінця минулого року, оскільки інвестори перекладаються з облігацій в акції на очікуваннях успіху на переговорах зі США.