Прибутковість 20-річних держоблігацій Японії оновила рекорд із 1999 року

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 серпня 2025, 10:29

Прибутковість 20-річних держоблігацій Японії оновила рекорд із 1999 року

Прибутковість 20-річних державних облігацій Японії досягла нових багаторічних максимумів на тлі побоювань щодо збільшення державних витрат і зниження попиту з боку іноземних інвесторів, пише Bloomberg.

Прибутковість 20-річних державних облігацій Японії досягла нових багаторічних максимумів на тлі побоювань щодо збільшення державних витрат і зниження попиту з боку іноземних інвесторів, пише Bloomberg.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниУ четвер дохідність цих паперів сягала 2,655%, що є рекордом з 1999 року.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

У четвер дохідність цих паперів сягала 2,655%, що є рекордом з 1999 року. Прибутковість 10-річних облігацій піднялася до 1,61%, максимуму з 2008 року, а показник для 30-річних облігацій зріс до 3,18%, наблизившись до історичного піку 3,2%, зафіксованого в липні.

Інвестори побоюються збільшення податково-бюджетного стимулювання після програшу правлячої коаліції на парламентських виборах у липні, що може призвести до додаткових розміщень держоблігацій. Також тиск на наддовгі облігації надають тривоги щодо інфляції.

Тим часом попит на держбонди знижується. Як стало відомо в четвер, чистий обсяг покупок іноземними інвесторами японських облігацій з терміном погашення понад 10 років у липні скоротився втричі щодо червня до 480 млрд ієн ($3,3 млрд).

«З огляду на те, що іноземні інвестори були основним джерелом попиту на наддовгі японські державні облігації в першій половині 2025 року, різке скорочення чистих покупок викликає побоювання щодо потенційної волатильності кривої прибутковості в майбутньому», — зазначив Атара Окумура із SMBC Nikko Securities.

Подальше зростання прибутковості 10-річних держоблігацій може негативно вплинути на витрати домогосподарств та інвестиції бізнесу в Японії, оскільки цей показник впливає на вартість запозичень у країні в цілому, включаючи ставки з іпотеки та корпоративних кредитів.

Тим часом прибутковість 30-річних держбондів Китаю в ході торгів досягала 2,12%, що є максимумом з кінця минулого року, оскільки інвестори перекладаються з облігацій в акції на очікуваннях успіху на переговорах зі США.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 21 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами