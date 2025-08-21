У минулому місяці українці придбали 7,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Про це повідомляє Укравтопром.
21 серпня 2025, 9:21
Автомобілі до 5 років: що купують українці на вторинному ринку імпорту
Впродовж липня український автопарк поповнили 22,4 тис. легковиків з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили майже третину цієї кількості.
Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі — 48%. Далі йдуть: Бензинові авто — 35%; Гібридні — 10%; Дизельні — 5%; Авто з ГБО — 2%.
Топ-10 серед вживаних авто віком до 5 років
- TESLA Model Y — 733 од.
- TESLA Model 3 — 396 од.;
- NISSAN Rogue — 246 од.;
- MAZDA CX5 — 221 од.;
- KIA Niro — 205 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan — 188 од.;
- HYUNDAI Kona — 165 од.;
- CHEVROLET Bolt — 150 од.;
- AUDI Q5 — 148 од.;
- FORD Escape — 143 од.
