Автомобілі до 5 років: що купують українці на вторинному ринку імпорту

У минулому місяці українці придбали 7,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Про це повідомляє Укравтопром.

Впродовж липня український автопарк поповнили 22,4 тис. легковиків з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили майже третину цієї кількості.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі — 48%. Далі йдуть: Бензинові авто — 35%; Гібридні — 10%; Дизельні — 5%; Авто з ГБО — 2%.

Топ-10 серед вживаних авто віком до 5 років