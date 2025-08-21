Влада Китаю може схвалити стейблкоїни на базі юаня — Reuters

Влада Китаю може схвалити використання стейблкоїнів на базі юаня в рамках зусиль зі стимулювання глобального прийняття цієї валюти . Про це повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела.

Що відомо

За даними видання, Державна рада КНР наприкінці серпня 2025 року розгляне і, можливо, схвалить дорожню карту зі стимулювання ширшого використання юаня у світі. Вона, зокрема, передбачає заходи з підтримки стейблкоїнів.

Як зазначили джерела Reuters, план міститиме певні цільові показники щодо рівня використання юаня на світових ринках, обов’язки регуляторів і рекомендації щодо запобігання ризикам. Очікується, що ознайомча сесія, на якій розглянуть дорожню карту, відбудеться наприкінці серпня.

На цій зустрічі керівники вищої ланки, ймовірно, проведуть виступи, в рамках яких, зокрема, торкнуться меж використання стейблкоїнів і зададуть загальний тон щодо цього класу активів.

Офіційний Пекін розглядає їх як інструмент інтернаціоналізації юаня, особливо на тлі підтримки в США, заявило одне з джерел.