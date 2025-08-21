Влада Китаю може схвалити використання стейблкоїнів на базі юаня в рамках зусиль зі стимулювання глобального прийняття цієї валюти. Про це повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела.
Влада Китаю може схвалити стейблкоїни на базі юаня — Reuters
Що відомо
За даними видання, Державна рада КНР наприкінці серпня 2025 року розгляне і, можливо, схвалить дорожню карту зі стимулювання ширшого використання юаня у світі. Вона, зокрема, передбачає заходи з підтримки стейблкоїнів.
Як зазначили джерела Reuters, план міститиме певні цільові показники щодо рівня використання юаня на світових ринках, обов’язки регуляторів і рекомендації щодо запобігання ризикам. Очікується, що ознайомча сесія, на якій розглянуть дорожню карту, відбудеться наприкінці серпня.
На цій зустрічі керівники вищої ланки, ймовірно, проведуть виступи, в рамках яких, зокрема, торкнуться меж використання стейблкоїнів і зададуть загальний тон щодо цього класу активів.
Офіційний Пекін розглядає їх як інструмент інтернаціоналізації юаня, особливо на тлі підтримки в США, заявило одне з джерел.
