Ціни на житло у другому кварталі зросли на 14,9% — Держстат

Ціни на житло у другому кварталі зросли на 14,9% порівняно з минулим роком. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Як змінилися ціни

На первинному ринку зростання цін склало 16,7%, тоді як на вторинному — 14,8%.

Зокрема, на первинному ринку однокімнатні квартири зросли в ціні на 16,6%, двокімнатні — на 16,7%, трикімнатні — на 15,5%.

На вторинному ринку зростання цін для однокімнатних квартир склало 14,2%, двокімнатних — 14,2%, трикімнатних — 13,6%.

Порівняно з першим кварталом 2025 року, у другому кварталі ціни на житло зросли на 3,8%, зазначає Держстат.