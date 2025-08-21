Ціни на житло у другому кварталі зросли на 14,9% порівняно з минулим роком. Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Ціни на житло у другому кварталі зросли на 14,9% — Держстат
Як змінилися ціни
На первинному ринку зростання цін склало 16,7%, тоді як на вторинному — 14,8%.
Зокрема, на первинному ринку однокімнатні квартири зросли в ціні на 16,6%, двокімнатні — на 16,7%, трикімнатні — на 15,5%.
На вторинному ринку зростання цін для однокімнатних квартир склало 14,2%, двокімнатних — 14,2%, трикімнатних — 13,6%.
Порівняно з першим кварталом 2025 року, у другому кварталі ціни на житло зросли на 3,8%, зазначає Держстат.
