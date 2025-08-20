Надходження від єдиного податку зросли на 12,5%: які регіони заплатили найбільше

Протягом січня-липня 2025 року платники, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, сплатили 45,8 млрд грн. Це на 12,5%, або на 5,1 млрд грн більше відповідного періоду минулого року. Надходження єдиного податку торік склали майже 40,7 млрд гривень. Про це повідомляє Державна податкова служба.