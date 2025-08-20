Протягом січня-липня 2025 року платники, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, сплатили 45,8 млрд грн. Це на 12,5%, або на 5,1 млрд грн більше відповідного періоду минулого року. Надходження єдиного податку торік склали майже 40,7 млрд гривень. Про це повідомляє Державна податкова служба.
20 серпня 2025, 19:06
Надходження від єдиного податку зросли на 12,5%: які регіони заплатили найбільше
Лідери у сплаті єдиного податку:
- Київ — 9,6 млрд грн,
- Дніпропетровська область — 4,1 млрд грн,
- Львівська область — 3,7 млрд грн,
- Київська область — 3,3 млрд гривень.
У податковій нагадали, що платники єдиного податку сплачують військовий збір.
Ставки військового збору:
- ФОПи першої, другої та четвертої груп — 10 % від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року (у 2025 році розмір щомісячного авансового внеску — 800 грн).
- Підприємці третьої групи — 1 % від отриманого доходу щоквартально.
Джерело: Мінфін
