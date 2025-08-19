Національний банк України встановив на 20 серпня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,3557 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 9 копійок.
19 серпня 2025, 16:04
Євро та долар дорожчають: НБУ встановив курси валют на середу
Офіційні курси гривні щодо інших валют
Офіційний курс долара встановлено на такому рівні: 41,3557 гривень за 1 долар (+0,0968 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,3241 гривень за 1 євро (+0,1502 грн).
Джерело: Мінфін
