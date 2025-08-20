Глава Мінфіну США вважає, що стейблкоїни підтримають попит на американський держборг

Криптовалютна індустрія найближчими роками стане одним із ключових покупців держоблігацій США, вважає міністр фінансів країни Скотт Бессент. Такий сигнал він надіслав представникам американського фінсектора, пише Financial Times з посиланням на інформовані джерела.

Зокрема, міністр очікує, що важливим джерелом попиту на американські держбонди стануть стейблкоїни (загальна назва криптовалют, які забезпечені національними валютами та високоякісними цінними паперами на кшталт Treasuries).

За їхніми словами, Бессент спілкувався з провідними емітентами стейблкоїнів, включаючи Tether та Circle, і за підсумками цих дискусій Мінфін вирішив збільшити випуск короткострокових паперів у найближчі квартали.

У липні президент США Дональд Трамп підписав закон GENIUS Act, який передбачає федеральне регулювання стейблкоїнів. Відповідно до закону, ці криптовалюти мають бути забезпечені певним колом ультрабезпечних, ультраліквідних активів, включаючи казначейські папери.

У Мінфіні назвали ухвалення GENIUS Act важливою подією, яка сприятиме інноваціям у сфері стейблкоїнів та зростанню попиту на його короткострокові зобов'язання.

При цьому плани випуску паперів, як і раніше, залежатимуть від багатьох факторів, включаючи інформацію від інвесторів та дилерів, заявили в міністерстві.

За словами джерел FT, з приходом у січні Бессента, колишнього хедж-фондового керуючого, Мінфін почав активніше спілкуватися з фінсектором. Крім того, представники міністерства стали більш стурбовані попитом на американський держборг, кажуть джерела.

Багатьох інвесторів турбує погіршення стану державних фінансів США, зазначає газета. Незалежні аналітики прогнозують, що найближчим десятиліттям ставлення боргу до ВВП країни досягне рекордних висот на тлі активізації запозичень після ухвалення «великого, красивого» бюджетного законопроєкту Трампа.