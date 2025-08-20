Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
20 серпня 2025, 17:44

Глава Мінфіну США вважає, що стейблкоїни підтримають попит на американський держборг

Криптовалютна індустрія найближчими роками стане одним із ключових покупців держоблігацій США, вважає міністр фінансів країни Скотт Бессент. Такий сигнал він надіслав представникам американського фінсектора, пише Financial Times з посиланням на інформовані джерела.

Криптовалютна індустрія найближчими роками стане одним із ключових покупців держоблігацій США, вважає міністр фінансів країни Скотт Бессент.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зокрема, міністр очікує, що важливим джерелом попиту на американські держбонди стануть стейблкоїни (загальна назва криптовалют, які забезпечені національними валютами та високоякісними цінними паперами на кшталт Treasuries).

За їхніми словами, Бессент спілкувався з провідними емітентами стейблкоїнів, включаючи Tether та Circle, і за підсумками цих дискусій Мінфін вирішив збільшити випуск короткострокових паперів у найближчі квартали.

У липні президент США Дональд Трамп підписав закон GENIUS Act, який передбачає федеральне регулювання стейблкоїнів. Відповідно до закону, ці криптовалюти мають бути забезпечені певним колом ультрабезпечних, ультраліквідних активів, включаючи казначейські папери.

У Мінфіні назвали ухвалення GENIUS Act важливою подією, яка сприятиме інноваціям у сфері стейблкоїнів та зростанню попиту на його короткострокові зобов'язання.

При цьому плани випуску паперів, як і раніше, залежатимуть від багатьох факторів, включаючи інформацію від інвесторів та дилерів, заявили в міністерстві.

За словами джерел FT, з приходом у січні Бессента, колишнього хедж-фондового керуючого, Мінфін почав активніше спілкуватися з фінсектором. Крім того, представники міністерства стали більш стурбовані попитом на американський держборг, кажуть джерела.

Багатьох інвесторів турбує погіршення стану державних фінансів США, зазначає газета. Незалежні аналітики прогнозують, що найближчим десятиліттям ставлення боргу до ВВП країни досягне рекордних висот на тлі активізації запозичень після ухвалення «великого, красивого» бюджетного законопроєкту Трампа.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
