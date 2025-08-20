Компанія «Нова пошта» з групи Nova повністю розмістила облігації серії «H» на 1 млрд грн після погашення 30 липня 2025 року облігацій серії «E» на таку ж суму. Випуск затвердила НКЦПФР.
20 серпня 2025, 16:32
«Нова пошта» випустила облігації серії «H» на 1 млрд грн
Що відомо
Номінал однієї облігації — 1000 грн, загальна кількість — 1 млн штук, розміщення відбулось без публічної пропозиції.
