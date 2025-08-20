Ощадбанк продав готель Ramada Encore та БЦ «Європа» у Києві за 800 мільйонів на умовах лізингу

Державний Ощадбанк реалізував через майданчик OpenMarket (ДП «СЕТАМ») право на укладання договору фінансового лізингу готелю Ramada Encore Kyiv та бізнес-центру «Європа». Загальна вартість цих об'єктів у Києві визначена в 797 млн грн. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з результатами торгів на сайті «СЕТАМ», аукціон відбувся 19 серпня. Переможцем став учасник № 5, запропонувавши перший лізинговий платіж у розмірі 201 мільйон 100 тисяч гривень. Стартова ціна становила 10 млн грн.

Деталі проданого активу

До складу придбаного активу входить великий адміністративно-готельний комплекс загальною площею 39,59 тис. кв. м. Він включає:

22-поверховий чотиризірковий готель Ramada Encore Kyiv

Бізнес-центр «Європа»

Дворівнева автостоянка на 17,5 тис. кв. м, розташовані на Столичному шосе, 103.

Готель Ramada Encore Kyiv пропонує 332 номери та 58 апартаментів. Його інфраструктура також містить конференц-центр площею понад 4 тис. кв. м з 20 конференц-залами, дворівневий паркінг, фітнес-центри та ресторани.

Умови фінансового лізингу

Строк фінансового лізингу встановлений на 10 років. Графік внесення наступних платежів буде визначено в документації лота. Винагорода лізингодавцю (Ощадбанку) становить 8,59% річних, яка нараховується на залишок заборгованості.

