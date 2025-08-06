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6 серпня 2025, 19:32

Ощадбанк продає готель Ramada Encore та бізнес-центр «Європа» у Києві

Державний Ощадбанк виставив на продаж через відкритий майданчик OpenMarket (ДП «СЕТАМ») готель Ramada Encore та бізнес-центр «Європа» за процедурою фінансового лізингу. Початкова вартість — понад 797 млн грн. Про це повідомляє пресслужба банку.

Державний Ощадбанк виставив на продаж через відкритий майданчик OpenMarket (ДП «СЕТАМ») готель Ramada Encore та бізнес-центр «Європа» за процедурою фінансового лізингу.
Фото: НБУ

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Зазначається, що на умовах фінансового лізингу на аукціон виставлено адміністративно-готельний комплекс загальною площею 39,59 тис. кв. м із дворівневою автостоянкою на 17,5 тис. кв. м. До складу об'єкта входить 22-поверховий чотиризірковий готель Ramada Encore та бізнес-центр «Європа».

Готель розрахований на 332 номери і 58 апартаментів. Інфраструктура готелю включає конференц-центр загальною площею понад 4 тис. кв.м на 20 конференц-залів, дворівневий паркінг, фітнес-центри, ресторани.

Об'єкт нерухомості розташовано на перетині трьох великих автомагістралей у напрямку елітних селищ Обухівського району та Конча-Заспи, тому забезпечені добрим трафіком та прохідністю.

Умови аукціону:

  • вартість об'єкта фінансового лізингу — 797 727 551 грн;
  • під час торгів (аукціону) його учасники подають свої цінові пропозиції щодо першого лізингового платежу, а переможцем визнається учасник, від якого на момент завершення електронних торгів надійшла найвища цінова пропозиція щодо суми першого лізингового платежу;
  • крок електронних торгів (аукціону) — сума, на яку відбувається підвищення початкової ціни продажу лоту — першого лізингового платежу та кожної наступної ціни лоту — 1 000 000 грн;
  • строк фінансового лізингу (строк, на який лізингоодержувачу передається об'єкт фінансового лізингу) — 120 місяців від дати укладення договору фінансового лізингу;
  • порядок здійснення другого та наступних лізингових платежів — згідно з графіком, зазначеним в лоті (розділ «Вкладення»);
  • винагорода лізингодавцю — 8,59% річних. Винагорода лізингодавцю нараховується на суму фактичного залишку заборгованості з відшкодування вартості об'єкта фінансового лізингу;
  • гарантійний внесок — 10 000 000 грн.

Дата проведення торгів — 19 серпня 2025 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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