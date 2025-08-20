США різко підвищили мита на сталь та алюміній: удар по техніці, автозапчастинах і вагонах

Міністерство торгівлі США у вівторок, 19 серпня, оголосило про значне підвищення тарифів на сталь та алюміній, що стосуватиметься понад 400 видів продукції. До цього переліку входять вітрові турбіни, мобільні крани, побутова техніка, бульдозери та інше важке обладнання, а також залізничні вагони, мотоцикли, морські двигуни, меблі та сотні інших товарів. Про це повідомляє Reuters.

Департамент повідомив, що до списку «похідних» сталевих та алюмінієвих виробів, на які поширюються галузеві тарифи, додається 407 товарних категорій. На них буде застосовуватися 50% тариф на весь вміст сталі та алюмінію, плюс тариф за країною походження на неметалевий вміст.

За оцінкою аналітичної компанії Evercore ISI, це рішення охоплює імпорт на суму понад $200 млрд у 2024 році і підвищить загальну ефективну ставку тарифів приблизно на 1 відсотковий пункт.

Розширення тарифів: від автозапчастин до косметики

Додатково, Міністерство торгівлі розширює нові тарифи на імпортовані запчастини для автомобільних вихлопних систем та електричну сталь, яка є критично важливою для виробництва електромобілів.

Крім того, під мита потрапляють компоненти для автобусів, кондиціонерів, а також побутова техніка, включаючи холодильники, морозильні камери та сушарки.

Група іноземних автовиробників закликала Міністерство не додавати ці запчастини, стверджуючи, що США не мають достатніх внутрішніх потужностей для задоволення поточного попиту.

Компанія Tesla безуспішно просила Міністерство торгівлі відхилити запит на додавання сталевих виробів, що використовуються у двигунах електромобілів та вітрових турбінах. Tesla наголошувала, що в США немає доступних потужностей для виробництва сталі, необхідної для приводних агрегатів електромобілів.

Нові тарифи набувають чинності негайно. Вони також поширюються на компресори та насоси, а також на метал в імпортованій косметиці та іншій упаковці для засобів особистої гігієни, наприклад, аерозольних балонах.

«Сьогоднішні дії розширюють сферу дії мит на сталь та алюміній та перекривають шляхи для їхнього обходу. Це підтримує продовження відродження американської сталеливарної та алюмінієвої промисловості», — заявив заступник міністра торгівлі з питань промисловості та безпеки Джеффрі Кесслер.

Американські сталеливарні компанії, зокрема Cleveland Cliffs та Nucor, раніше лобіювали адміністрацію щодо розширення цих тарифів на додаткові сталеві та алюмінієві автозапчастини.