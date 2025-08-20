► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
20 серпня 2025, 14:55
PlayCity заблокувало сім акаунтів в Інстаграмі за незаконну рекламу грального бізнесу
Державне агентство «ПлейСіті» заблокувало сім акаунтів в Інстаграмі за незаконну рекламу грального бізнесу. Про це повідомила пресслужба держагентства.
«Ще 7 Іnstagram-акаунтів заблокували за незаконну рекламу казино — серед них відома блогерка Сімбочка», — йдеться в повідомленні.
Наголошується, що незаконна реклама була зафіксована на новинних акаунтах та в інфлюенсерів з багатотисячною аудиторією, які систематично рекламували казино у stories — показували «легкі виграші» й залишали активні посилання.
Це пряме порушення закону, тому акаунти були заблоковані спільними діями Meta та «ПлейСіті».
