Інфляція у Великій Британії в липні прискорилася до 3,8%

Споживчі ціни у Великій Британії у липні зросли на 3,8% у річному вираженні. Про це йдеться у звіті Національного статистичного управління (ONS) країни.

Аналітики загалом прогнозували інфляцію на рівні 3,7%, за даними Trading Economics. У червні вона становила 3,6%.

Липневий показник інфляції став найвищим із січня 2024 року, зазначає ONS.

Як змінилися ціни

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали у липні на 4,9% (у червні — на 4,5%), розваги та відпочинок — на 3,4% (на 3,3%), транспортні послуги — на 3,2% (на 1,7%). Ціни у ресторанах та готелях підвищилися на 3,4% (на 2,6%). Вартість одягу та взуття зросла на 0,3% після підйому на 0,5% на місяць раніше.

Споживчі ціни в липні підвищилися на 0,1% щодо попереднього місяця, тоді як у червні було зафіксовано зростання на 0,3%.

Ціни без урахування вартості продуктів харчування, алкоголю, тютюну та енергоносіїв (індекс CPI Core, базова інфляція) збільшилися на 3,8% за рік та на 0,2% за місяць. У червні перший показник зріс на 3,7%, другий — на 0,4%.

Підвищення роздрібних цін (індекс RPI) минулого місяця прискорилося до 4,8% у річному вираженні з червневих 4,4%. Саме цей індикатор використовується британськими роботодавцями під час переговорів про зарплату.

Різниця в динаміці індексів CPI та RPI пов'язана з урахуванням витрат на житло у RPI, а також різною вагою авіатарифів, страхування та цін на бензин.

У порівнянні з попереднім місяцем RPI піднявся на 0,4% після такого збільшення в червні.