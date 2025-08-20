IPO криптобіржі Bullish на $1,15 млрд пройшло у стейблкоїнах

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 серпня 2025, 13:31

IPO криптобіржі Bullish на $1,15 млрд пройшло у стейблкоїнах

Криптовалютна біржа Bullish оголосила про успішне проведення свого первинного публічного розміщення акцій (IPO) на суму $1,15 мільярда, що було повністю профінансовано стейблкоїнами. За заявою компанії, це стало першим подібним випадком в історії американського фондового ринку, повідомляє Incrypted.

Криптовалютна біржа Bullish оголосила про успішне проведення свого первинного публічного розміщення акцій (IPO) на суму $1,15 мільярда, що було повністю профінансовано стейблкоїнами.
Фото: AI

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Розміщення координувала відома фірма Jefferies, яка забезпечила конвертацію та доставку цифрових активів.

Фінансовий директор Bullish Девід Бонанно зазначив, що компанія бачить у стейблкоїнах перспективний інструмент для глобальних переказів, особливо в мережі Solana, де випущено більшість токенів Bullish.

Кошти надійшли у стейблкоїнах від Circle (USDC, EURC), а також у таких активах, як Paxos USDG, PYUSD від PayPal, RLUSD від Ripple, AUSD від Agora та USD1, пов’язаний з проєктом родини Трампа.

Динаміка акцій та ринкова капіталізація

Само IPO, яке підтримується інвестором Пітером Тілем, біржа провела 12 серпня 2025 року. Компанія розмістила 30 мільйонів акцій по $37 на Фондовій біржі Нью-Йорка (NYSE). У перший день торгів акції BLSH зросли більш ніж на 150%, що підтвердило значний інтерес інвесторів до публічних криптокомпаній.

Однак пізніше вартість цінних паперів Bullish зіткнулася з корекцією. На момент написання новини акції оцінюються в $59,5. Це все ще на 46,6% вище за стартовий показник, проте за минулу добу курс знизився на понад 6%. Ринкова капіталізація компанії наразі становить $8,7 мільярда.

Варто зазначити, що стейблкоїни, отримані в рамках IPO, зберігаються у конкуруючої біржі —Coinbase, яка вийшла на фондову біржу ще у 2021 році.

У Bullish наголосили, що співпраця з емітентами стейблкоїнів та їхній лістинг на Bullish Exchange демонструють широкі можливості створеної інфраструктури та ліквідності.

Компанія, яка володіє провідним криптомедіа CoinDesk та її індексним підрозділом CoinDesk Indices, готується до виходу на публічний ринок. Це відбувається на тлі активних обговорень IPO серед інших великих гравців криптоіндустрії.

Зокрема, такі компанії, як Gemini та Kraken, також розглядають можливість публічного розміщення акцій, сподіваючись на більш сприятливі умови за адміністрації президента США Дональда Трампа.

InvestMarket від «Мінфін» — онлайн-навігатор на ринку інвестицій. Порівнюйте умови та обирайте проєкти для інвестування

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами