IPO криптобіржі Bullish на $1,15 млрд пройшло у стейблкоїнах

Криптовалютна біржа Bullish оголосила про успішне проведення свого первинного публічного розміщення акцій (IPO) на суму $1,15 мільярда, що було повністю профінансовано стейблкоїнами. За заявою компанії, це стало першим подібним випадком в історії американського фондового ринку, повідомляє Incrypted.

Розміщення координувала відома фірма Jefferies, яка забезпечила конвертацію та доставку цифрових активів.

Фінансовий директор Bullish Девід Бонанно зазначив, що компанія бачить у стейблкоїнах перспективний інструмент для глобальних переказів, особливо в мережі Solana, де випущено більшість токенів Bullish.

Кошти надійшли у стейблкоїнах від Circle (USDC, EURC), а також у таких активах, як Paxos USDG, PYUSD від PayPal, RLUSD від Ripple, AUSD від Agora та USD1, пов’язаний з проєктом родини Трампа.

Динаміка акцій та ринкова капіталізація

Само IPO, яке підтримується інвестором Пітером Тілем, біржа провела 12 серпня 2025 року. Компанія розмістила 30 мільйонів акцій по $37 на Фондовій біржі Нью-Йорка (NYSE). У перший день торгів акції BLSH зросли більш ніж на 150%, що підтвердило значний інтерес інвесторів до публічних криптокомпаній.

Однак пізніше вартість цінних паперів Bullish зіткнулася з корекцією. На момент написання новини акції оцінюються в $59,5. Це все ще на 46,6% вище за стартовий показник, проте за минулу добу курс знизився на понад 6%. Ринкова капіталізація компанії наразі становить $8,7 мільярда.

Варто зазначити, що стейблкоїни, отримані в рамках IPO, зберігаються у конкуруючої біржі —Coinbase, яка вийшла на фондову біржу ще у 2021 році.

У Bullish наголосили, що співпраця з емітентами стейблкоїнів та їхній лістинг на Bullish Exchange демонструють широкі можливості створеної інфраструктури та ліквідності.

Компанія, яка володіє провідним криптомедіа CoinDesk та її індексним підрозділом CoinDesk Indices, готується до виходу на публічний ринок. Це відбувається на тлі активних обговорень IPO серед інших великих гравців криптоіндустрії.

Зокрема, такі компанії, як Gemini та Kraken, також розглядають можливість публічного розміщення акцій, сподіваючись на більш сприятливі умови за адміністрації президента США Дональда Трампа.