Google погодилася виплатити в Австралії штраф у $36 млн у справі про пошукову систему

Американська Google погодилася виплатити штраф у 55 млн австралійських доларів ($35,8 млн) в Австралії, повідомила прес-служба Австралійської комісії з питань конкуренції та захисту споживачів (ACCC).

Деталі

ACCC встановила, що Google завдала шкоди конкуренції, плативши двом найбільшим телекомунікаційним компаніям країни за те, щоб вони встановлювали її пошук на телефони на Android (належить Google), виключаючи пошукові системи, що конкурують.

За даними АССС, Google уклала угоди з Telstra та Optus, у рамках яких ділилася з ними рекламними доходами, отриманими від пошуку Google на пристроях Android з кінця 2019 року до початку 2021-го.

Google визнала, що ці домовленості з Telstra та Optus, «ймовірно, призвели до суттєвого зниження конкуренції». І запевнила, що припинила укладати аналогічні угоди. Telstra і Optus пообіцяли повністю співпрацювати з ACCC і відмовитися від встановлення пошуку Google на шкоду іншим пошуковим системам.

В результаті Google та ACCC спільно звернулися до Федерального суду Австралії з повідомленням про виплату штрафу, щоб уникнути тривалих судових розглядів. Тепер суд має вирішити, чи є штраф обґрунтованим.

«Сьогоднішній результат… створив потенціал для мільйонів австралійців у майбутньому мати ширший вибір пошуку, а пошукові системи, що конкурують, — отримати значний доступ до австралійських споживачів», — заявила глава ACCC Джина-Касс Готтліб.

Reuters нагадує про «період напруженості» в Австралії для Google (дочка Alphabet). Минулого тижня суд країни в основному задовольнив позов, в якому Epic Games (творець гри Fortnite) звинуватив Google та Apple у забороні на розміщення конкуруючих магазинів додатків у своїх операційних системах.

Крім того, в липні влада Австралії додала YouTube (належить Google) до переліку соцмереж, доступ до яких заборонено користувачам молодше 16 років.