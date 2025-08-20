Виробництво сільгосппродукції в Україні скоротилося на 18,5% — Держстат

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в січні — липні 2025 року порівняно з аналогічним періодом торік зменшився на 18,5%. Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики від 19 серпня.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Виробництво продукції рослинництва скоротилося на 25,5%, тоді як продукція тваринництва зменшилася лише на 4,7%. Підприємства скоротили загальний обсяг виробництва на 22,3%, при цьому рослинництво на них впало на 30,6%, а тваринництво — на 2,3%.

Господарства населення зазнали менших втрат: загальне виробництво зменшилося на 10,3%, рослинництво — на 11,7%, тваринництво — на 8,3%.

Де найсильніше падіння

У регіональному розрізі найсильніше падіння зафіксовано у Хмельницькій та Донецькій областях, де загальний обсяг впав більш ніж удвічі.

В обох випадках скорочення обумовлено зменшенням обсягів виробництва на с/г підприємствах. У Донецькій області через продукцію тваринництва, у Хмельницькій — через рослинницьку продукцію.

У Сумській області загальний показник зменшився на 38,4%, з підприємствами на рівні скорочення на 43,7% (рослинництво — удвічі), а в Тернопільській — на 37,8%, де підприємства зменшили виробництво на 45,5% (рослинництво — на 61,1%). Чернігівська область показала зменшення на 36,3%, з підприємствами на рівні скорочення на 41,7% (рослинництво — удвічі).

Зростання показників

Водночас у деяких регіонах показники майже не змінилися або навіть зросли. Наприклад, у Закарпатській області загальний обсяг зріс на 0,5%, з помітним зростанням на підприємствах у 2,1 рази (рослинництво — у 1,7 рази, тваринництво — у 2,7 рази), тоді як господарства населення зменшилися на 5,4%.

Зростання зафіксовано в Запорізькій області — на 5,2% загалом, з підприємствами на рівні зростання на 9,2%; Миколаївській — на 6,7%, з підприємствами на 8,9%; Одеській — на 5,8%, з підприємствами на 11,2%.