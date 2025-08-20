Multi від Мінфін
20 серпня 2025, 9:18

Більше половини британських мільйонерів готові виїхати з країни через податки

Більше половини заможних жителів Великобританії заявили, що будуть схильні покинути країну, якщо уряд запровадить податок на багатство. Такі дані наводить консалтингова компанія Arton Capital, яка опитала понад 1 тисячу респондентів зі статком від 1 млн фунтів стерлінгів ($1,4 млн) наприкінці липня — на початку серпня, пише Bloomberg.

Більше половини заможних жителів Великобританії заявили, що будуть схильні покинути країну, якщо уряд запровадить податок на багатство.
Фото: depositphotos

Податки

Близько 60% учасників дослідження зізналися, що очікують вищої якості життя за кордоном. США очолили список кращих напрямків для переїзду британських мільйонерів, за ними йдуть Канада, Австралія та ОАЕ. У дослідженні наголошується, що вибір на користь цих країн пояснюється поєднанням нижчих податків та англомовного середовища.

«Велика Британія знаходиться в точці перелому, — заявив генеральний директор Arton Capital Арманд Артон. — Введення податку несе безліч наслідків, і чим довше зберігається невизначеність, тим вищий ризик витоку капіталу, талантів та довгострокових інвестицій у країни, де забезпечена більша стабільність для людей та їхнього майбутнього».

Дослідження відображає лише частину настроїв серед багатих британців, але перегукується зі спостереженнями Bloomberg: за даними агентства, в останні місяці кількість лідерів, що їдуть, помітно зросла. При цьому 66% мільйонерів, як і раніше, вважають Великобританію привабливим місцем для вкладень.

Згідно з опитуванням Arton Capital, 82% опитаних висловили готовність інвестувати в так звані «золоті візи» або програми громадянства через інвестиції за кордоном.

Великобританія закрила власну схему в 2022 році через побоювання зловживань, проте, за інформацією Bloomberg, влада обговорює запуск нового формату для іноземних інвесторів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

Abramon
Abramon
20 серпня 2025, 9:58
Рівень розвитку країн світу, в цілому, дозволяє жити заможній людині в безлічі країн світу з відповідним рівнем розвитку, можливо, за виключенням африканського континенту і то…
