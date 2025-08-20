Multi від Мінфін
20 серпня 2025, 8:53

ЄС у першому півріччі імпортував СПГ з росії на 4,5 млрд євро

Європейський Союз у першому півріччі 2025 року імпортував з росії скрапленого природного газу (СПГ) на суму близько 4,48 мільярди євро. Це на 29% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє DW з посиланням на дані Євростату.

Європейський Союз у першому півріччі 2025 року імпортував з росії скрапленого природного газу (СПГ) на суму близько 4,48 мільярди євро.

Загалом за шість місяців цього року країни ЄС сплатили близько 26,9 мільярдів євро за скраплений природний газ (LNG; liquefied natural gas). Більша його частина — на суму близько 13,7 мільярда євро — надійшла зі США.

Зазначимо, що США, за даними Європейської Комісії, вже минулого року були найбільшим постачальником СПГ до Євросоюзу, забезпечуючи майже 45% загального імпорту.

Російський СПГ доставляється до Європи морськими танкерами

росія постачає трубопровідний газ до ЄС лише через «Турецький потік» для кількох країн, таких як Угорщина та Словаччина.

Російський СПГ доставляється до Європи морськими танкерами. Ці поставки зростали у 2024 році, але з початку поточного року їхній обсяг знову пішов униз. У січні-березні 2025 року ЄС отримав близько 5,7 млрд куб. м російського СПГ.

Санкції щодо російського газу поширюються лише на трубопровідний і передбачають винятки для Угорщини та Словаччини. Щодо скрапленого природного газу з росії Євросоюз обмежувальних заходів не вводив. Його активно закуповували, зокрема, Іспанія, Франція, Нідерланди та Бельгія. Водночас Австрія, Польща, країни Балтії раніше добровільно відмовилися від газу з рф.

У 2024 році поставки газу з росії, за даними Єврокомісії, склали майже 19 відсотків від усього імпорту. Загалом з рф було імпортовано природного та переробленого газу на суму 15,6 мільярда євро, повідомляє Євростат. Для порівняння: з США було імпортовано газу на суму 19,1 мільярда євро.

Тепер Єврокомісія має намір повністю заборонити імпорт газу з рф до 2028 року.

Джерело: Мінфін
