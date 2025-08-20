З початку року власники нерухомості сплатили 7,7 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це + 20,9 % (1,3 млрд грн) до аналогічного періоду минулого року. Про це йдеться в даних ДПС.
20 серпня 2025, 8:00
Податок на нерухомість: у лідерах Київ та область — понад 30 % сплати
Скільки сплачено податку
За січень — липень 2024 року цей показник складав 6,4 млрд гривень.
Понад 30 % загальної суми сплати отримали місцеві бюджети столиці та Київщини:
- Київ — 1,58 млрд грн,
- Київщина — 0,78 млрд грн.
Також серед лідерів:
- Дніпропетровщина — 0,77 млрд грн,
- Одещина — 0,75 млрд гривень.
Податок на нерухомість сплачують фізичні особи — власники:
- квартир площею понад 60 кв. м;
- будинків площею понад 120 кв. м;
- інших різних типів житла, в тому числі їх часток, понад 180 кв. метрів.
У 2025 році податок сплачується громадянами за звітний 2024 рік.
Джерело: Мінфін
Коментарі - 2
Супер! А ще можна, та що там, ТРЕБА, ввести податок на куплену їжу, одяг та побутову техніку, ну, а що? Принцип буде такий же, по паперах якби ти купив і це твоє тепер, але податок плати, але за що саме податок — тобі ніхто не скаже, плати, бо ми так придумали, а не подобається, то ми податок на повітря введемо! А що ти хотів, потужності немає межі, думав просто так дихати державним повітрям?
Як в принципі можна платити податок за те, що вже тобі належить) Ладно ще податок при продажі чи купівлі, окей, але коли це вже твоє…))0)