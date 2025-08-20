Multi від Мінфін
20 серпня 2025, 8:00

Податок на нерухомість: у лідерах Київ та область — понад 30 % сплати

З початку року власники нерухомості сплатили 7,7 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це + 20,9 % (1,3 млрд грн) до аналогічного періоду минулого року. Про це йдеться в даних ДПС.

З початку року власники нерухомості сплатили 7,7 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Фото: chernigiv-rada.gov.ua

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Скільки сплачено податку

За січень — липень 2024 року цей показник складав 6,4 млрд гривень.

Понад 30 % загальної суми сплати отримали місцеві бюджети столиці та Київщини:

  • Київ — 1,58 млрд грн,
  • Київщина — 0,78 млрд грн.

Також серед лідерів:

  • Дніпропетровщина — 0,77 млрд грн,
  • Одещина — 0,75 млрд гривень.

Податок на нерухомість сплачують фізичні особи — власники:

  • квартир площею понад 60 кв. м;
  • будинків площею понад 120 кв. м;
  • інших різних типів житла, в тому числі їх часток, понад 180 кв. метрів.

У 2025 році податок сплачується громадянами за звітний 2024 рік.

Інвестуйте у різні активи: земля, житло, комерційна нерухомість — все є на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
Я. ..
Я. ..
20 серпня 2025, 8:47
#
«Податок на нерухомість: у лідерах Київ та область — понад 30 % сплати»

Супер! А ще можна, та що там, ТРЕБА, ввести податок на куплену їжу, одяг та побутову техніку, ну, а що? Принцип буде такий же, по паперах якби ти купив і це твоє тепер, але податок плати, але за що саме податок — тобі ніхто не скаже, плати, бо ми так придумали, а не подобається, то ми податок на повітря введемо! А що ти хотів, потужності немає межі, думав просто так дихати державним повітрям?

Як в принципі можна платити податок за те, що вже тобі належить) Ладно ще податок при продажі чи купівлі, окей, але коли це вже твоє…))0)
+
0
Smerch747
Smerch747
20 серпня 2025, 9:24
#
Мабуть так як і в багатьох інших країнах. Питання лише в тому — чому податок не на вартість, а на метри?) 60метрів в Києві будуть коштувати в 4рази дороще ніж в маленькому містечку…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
