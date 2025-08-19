Британія відмовилася від вимоги до Apple надати доступ до зашифрованих даних користувачів

Велика Британія погодилася відмовитися від вимоги надати доступ до зашифрованих даних користувачів Apple після втручання адміністрації Дональда Трампа. Про це повідомила директорка нацрозвідки США Тулсі Ґаббард, пише Financial Times.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Лондон вимагав, щоб Apple відкрила доступ до iCloud. У Вашингтоні цей крок назвали загрозою приватності даних американських громадян та порівняли з китайськими практиками стеження. Віце-президент США Джей-Ді Венс особисто втрутився, щоб переконати Британію відкликати наказ.

Формально документ ще не скасований, але в Лондоні вже підтвердили, що більше не наполягатимуть на «чорному ході». Apple від коментарів утрималась, однак правозахисники привітали рішення.

Цей крок розглядають як сигнал прагнення прем'єра Кіра Стармера уникати конфліктів із Білим домом та зберегти підтримку США в ключових питаннях, зокрема щодо України.