Криптобіржа BloFin запустила підтримку ф’ючерсів у парі з USDC

Криптовалютна біржа BloFin оголосила про підтримку нового типу деривативного продукту — ф’ючерсних контрактів з маржею в стейблкоїні USDC. Про це Incrypted повідомили у компанії.

Що відомо

Завдяки цьому оновленню трейдери тепер можуть обирати розрахунок і маржу ф’ючерсних позицій в USDC, що пропонує альтернативу широко використовуваному USDT, випливає з пресрелізу.

У BloFin зазначили, що USDC відомий своєю прозорістю, регулярними аудитами та дотриманням регуляторних стандартів. Оскільки інституційні та обережні інвестори все частіше віддають перевагу прозорим і регульованим активам, криптобіржі змагаються за те, щоб надати більшу гнучкість у використанні стейблкоїнів, йдеться в заяві.

За словами команди, інтеграція ф’ючерсів на USDC від BloFin відображає стратегічне розширення, орієнтоване на трейдерів, які віддають перевагу більш регульованому середовищу торгівлі з підтримкою фіатних активів.

Пропонуючи маржу та розрахунки в USDC, платформа не лише підвищує стабільність, а й зменшує залежність від одного стейблкоїна, як-от USDT, випливає з пресрелізу.

Відмінність на ринку деривативів на стейблкоїни

«На цей час лише небагато великих бірж підтримують ф’ючерси з маржею в USDC. Завдяки цьому оновленню BloFin виділяється, орієнтуючись на користувачів, які шукають більш регульовану та дружню до інституцій торгівлю. Цей крок узгоджується з ширшою метою платформи — створити безпечну, гнучку та глобально надійну екосистему деривативів», — заявили у BloFin.