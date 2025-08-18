Національний банк України встановив на 19 серпня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,2589 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 8 копійок.
18 серпня 2025, 15:51
Євро та долар дешевшають: НБУ встановив курси валют на вівторок
Офіційні курси гривні щодо інших валют
Офіційний курс долара встановлено на такому рівні: 41,2589 гривень за 1 долар (-0,0812 грн). Це мінімальний рівень з 9 квітня (41,174 гривень).
Офіційний курс євро становитиме 48,1739 гривень за 1 євро (-0,1320 грн).
Джерело: Мінфін
