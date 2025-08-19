Україна увійшла до трійки найбільших світових експортерів меду

У 2024 році Україна посіла третє місце у світі за обсягами експорту меду серед традиційних лідерів, поставивши на міжнародні ринки 85,8 тис. тонн продукції. Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Найбільші експортери меду

Топ-5 найбільших експортерів меду у світі за 2024 рік виглядає так:

Китай — 169,6 тис. тонн

Індія — 94,8 тис. тонн

Україна — 85,8 тис. тонн

Аргентина — 78,1 тис. тонн

В'єтнам — 48,2 тис. тонн

Зазначається, що мед — це, мабуть, один із небагатьох компонентів українського аграрного експорту, який не постраждав від блокування морських портів російськими військами, оскільки в основному споживачі - європейські країни.

Раніше квоти щодо цього продукту для безмитного ввезення, котрі виділялися в межах Угоди про асоціацію з ЄС, вичерпувалися українськими експортерами за лічені дні — іноді це ставалося вже 4 січня.

Після скасування мит та зборів з українського експорту Європейським Союзом, в українські бджолярі мали рентабельні експортні можливості.

Найбільші покупці українського меду

Найбільшими покупцями українського меду у 2024 році стали:

Німеччина — 18,9 тис. тонн

США — 12,1 тис. тонн

Польща — 9,7 тис. тонн

Франція — 9,6 тис. тонн

Бельгія — 7,1 тис. тонн

Крім цього, український мед був присутній на інших ринках, а саме: в Туреччині, Великій Британії, Японії, Швейцарії, Канаді, Катарі, Йорданії та ін.

Однак у 2025 році знову введені квоти створюють додаткові перешкоди на шляху експорту меду в ЄС.

Аналітики зауважили, що хоча квоти перевищують попередні, вони все ще не покривають весь експортний потенціал України. Попри це, даний крок є важливим і допомагає вітчизняному виробнику залишатись конкурентним на європейському ринку, — ключовому для збуту українського меду.