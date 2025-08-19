У 2024 році Україна посіла третє місце у світі за обсягами експорту меду серед традиційних лідерів, поставивши на міжнародні ринки 85,8 тис. тонн продукції. Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).
Україна увійшла до трійки найбільших світових експортерів меду
Найбільші експортери меду
Топ-5 найбільших експортерів меду у світі за 2024 рік виглядає так:
- Китай — 169,6 тис. тонн
- Індія — 94,8 тис. тонн
- Україна — 85,8 тис. тонн
- Аргентина — 78,1 тис. тонн
- В'єтнам — 48,2 тис. тонн
Зазначається, що мед — це, мабуть, один із небагатьох компонентів українського аграрного експорту, який не постраждав від блокування морських портів російськими військами, оскільки в основному споживачі - європейські країни.
Раніше квоти щодо цього продукту для безмитного ввезення, котрі виділялися в межах Угоди про асоціацію з ЄС, вичерпувалися українськими експортерами за лічені дні — іноді це ставалося вже 4 січня.
Після скасування мит та зборів з українського експорту Європейським Союзом, в українські бджолярі мали рентабельні експортні можливості.
Найбільші покупці українського меду
Найбільшими покупцями українського меду у 2024 році стали:
- Німеччина — 18,9 тис. тонн
- США — 12,1 тис. тонн
- Польща — 9,7 тис. тонн
- Франція — 9,6 тис. тонн
- Бельгія — 7,1 тис. тонн
Крім цього, український мед був присутній на інших ринках, а саме: в Туреччині, Великій Британії, Японії, Швейцарії, Канаді, Катарі, Йорданії та ін.
Однак у 2025 році знову введені квоти створюють додаткові перешкоди на шляху експорту меду в ЄС.
Аналітики зауважили, що хоча квоти перевищують попередні, вони все ще не покривають весь експортний потенціал України. Попри це, даний крок є важливим і допомагає вітчизняному виробнику залишатись конкурентним на європейському ринку, — ключовому для збуту українського меду.
