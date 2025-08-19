Nvidia розробляє новий потужний ШІ-чіп для Китаю

Американський гігант у виробництві мікросхем, компанія Nvidia, активно розробляє новий чіп для штучного інтелекту (ШІ) спеціально для китайського ринку. Цей чіп, заснований на новітній архітектурі Blackwell, буде потужнішим за модель H20, яку Nvidia нині має дозвіл продавати в Китаї. Про це повідомили два джерела Reuters, ознайомлені з питанням.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп відкрив двері для можливості продажу в Китаї більш досконалих чіпів Nvidia. Однак джерела зазначають, що отримання дозволу від регуляторів США далеко не гарантоване, з огляду на глибокі побоювання Вашингтона щодо надмірного доступу Китаю до американських технологій штучного інтелекту.

Технічні характеристики

Новий чип, попередньо відомий як B30A, матиме однокристальну архітектуру, яка, ймовірно, забезпечить приблизно половину обчислювальної потужності у порівнянні з більш складною конфігурацією з двох кристалів у флагманському прискорювачі Nvidia B300.

Однокристальна архітектура означає, що всі основні частини інтегральної схеми виробляються на одному безперервному шматку кремнію, а не розподілені між кількома кристалами.

Новий чіп матиме високошвидкісну пам'ять та технологію Nvidia NVLink для швидкої передачі даних між процесорами. Ці функції також присутні в H20 — чипі, заснованому на старішій архітектурі Hopper.

Хоча специфікації чіпа ще не повністю фіналізовані, Nvidia сподівається доставити зразки китайським клієнтам для тестування вже наступного місяця.

Геополітична напруга

Доступ Китаю до передових чіпів для ШІ є одним з найбільших суперечок у торговельних відносинах між США та Китаєм. Китай приніс 13% доходу Nvidia у минулому фінансовому році.

Nvidia отримала дозвіл на відновлення продажів H20 лише в липні. Цей чіп був розроблений спеціально для Китаю після введення експортних обмежень у 2023 році, але компанії раптово наказали припинити продажі у квітні.

Минулого тижня Трамп заявив, що він може дозволити Nvidia продавати «спрощену» версію свого чипа наступного покоління в Китаї після оголошення безпрецедентної угоди. Згідно з нею, Nvidia та її конкурент AMD нададуть уряду США 15% доходу від продажу деяких передових чипів у Китаї.

Законодавці США, як демократи, так і республіканці, висловили занепокоєння, що доступ навіть до спрощених версій флагманських чіпів для ШІ перешкоджатиме зусиллям США щодо збереження лідерства у сфері штучного інтелекту.

Конкуренція

Однак Nvidia та інші стверджують, що важливо зберегти інтерес Китаю до їхніх чипів — які працюють із програмними інструментами Nvidia — щоб розробники повністю не перейшли на пропозиції конкурентів, таких як Huawei.

Huawei досягла значних успіхів у розробці чипів. Її останні моделі, як стверджують, у деяких аспектах, таких як обчислювальна потужність, не поступаються Nvidia, хоча аналітики зазначають, що вона відстає у ключових областях, таких як підтримка екосистеми програмного забезпечення та можливості пропускної здатності пам'яті.

Ускладнюючи зусилля Nvidia щодо збереження ринкової частки в Китаї, китайські державні ЗМІ останніми тижнями також стверджували, що чипи американської компанії можуть становити загрозу безпеці, а влада застерігала китайські технологічні фірми від покупки H20.