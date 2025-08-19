Держлікслужба заборонила обіг фальсифікованого Dysport: загроза життю пацієнтів

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками видала розпорядження про заборону реалізації, зберігання та застосування трьох серій препарату DYSPORT (ботулотоксин) виробника, зазначеного як IPSEN BIOPHARM LTD, через підтверджені факти фальсифікації.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Рішення ухвалено на підставі міжнародних повідомлень регуляторного органу Бразилії (BR/Falsificação/371.1.0, BR/Falsificação/374.1.0, BR/Falsificação/375.1.0), які свідчать про наявність неякісної та потенційно небезпечної продукції в обігу.

Заборонені серії DYSPORT:

L42158 — DYSPORT 150U, асептично оброблений парентеральний розчин;

— DYSPORT 150U, асептично оброблений парентеральний розчин; H06055 — DYSPORT 500U, ліофілізований порошок;

— DYSPORT 500U, ліофілізований порошок; T02355 — DYSPORT (дозування не уточнюється), ліофілізований порошок.

У чому загроза

Фальсифіковані лікарські засоби мають невідоме походження, умови зберігання та склад, а тому їх якість і безпечність не можуть бути гарантовані. Такі препарати становлять пряму загрозу для життя та здоров’я пацієнтів.

Вимоги до суб'єктів ринку

Усі учасники фармацевтичного ринку зобов’язані:

Негайно перевірити наявність заборонених серій у власному обігу;

Вилучити вказані препарати з обігу шляхом знищення або повернення постачальнику;

Повідомити про вжиті заходи відповідний територіальний орган Держлікслужби;

У разі знищення — направити копію акту про знищення лікарських засобів у двотижневий строк.

Контроль та відповідальність

Контроль за виконанням розпорядження покладено на територіальні органи Держлікслужби. Невиконання вимог тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.