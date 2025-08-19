Впродовж минулого місяця українці придбали майже 4,8 тис. вживаних легковиків ввезених із США. Це на 15% більше, ніж у липні 2024 р, повідомляє Укравтопром.
19 серпня 2025, 12:53
Попит на «американців» зростає: +15% вживаних авто з США за місяць
► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Найбільша частка з цієї кількості (43%) — електромобілі. Бензинові авто охопили 41%. Гібридним авто належить — 8%. Дизельним та авто з ГБО — по 4%.
Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці — 5,5 року.
Топ-5 вживаних авто, виготовлених в США
- TESLA Model Y — 711 од.;
- TESLA Model 3 — 555 од.;
- FORD Escape — 347 од.;
- NISSAN Rogue — 260 од.;
- BMW X5 — 227 од.
Вигідно оформлюйте ОСЦПВ на авто онлайн з Minfin.com.ua
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 14 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі