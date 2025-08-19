Попит на «американців» зростає: +15% вживаних авто з США за місяць

Впродовж минулого місяця українці придбали майже 4,8 тис. вживаних легковиків ввезених із США. Це на 15% більше, ніж у липні 2024 р, повідомляє Укравтопром.

Найбільша частка з цієї кількості (43%) — електромобілі. Бензинові авто охопили 41%. Гібридним авто належить — 8%. Дизельним та авто з ГБО — по 4%.

Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці — 5,5 року.

Топ-5 вживаних авто, виготовлених в США