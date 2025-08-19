Вже за кілька днів, 21 серпня відбудеться головна онлайн-конференція року про інвестиції — InvestFest.
InvestFest 2025 — твій перший крок до фінансової свободи
Вперше до Дня Незалежності України фінансовий портал Мінфін відкриває безкоштовний доступ до знань про інвестиції для кожного українця.
Чому варто долучитися?
- Дізнаєшся, як почати інвестувати навіть із $10
- Розберешся, як формувати портфель і уникати типових помилок
- Почуєш чесні відповіді про ОВДП, валютні обмеження, нерухомість, ETF, крипту та землю
- Побачиш, як сьогодні захищати й примножувати капітал
Що на тебе чекає:
- 20+ експертів-практиків: інвестори, аналітики, підприємці
- Актуальний контент — від базових знань до складних інструментів
- Жодної води — тільки практика, реальні кейси та робочі стратегії
У програмі:
- Владислав Свистунов (ICU) — як правильно входити в інвестиції зі стратегією виходу
- Наїда Хотинська — що робити інвестору під час криз
- Роман Кошовський (FIREkit) — фінансова свобода і життя після досягнення FI
- Юлія Бабенко (iPlan) — як навчати дітей і підлітків інвестуванню
- Павло Бойко (Gonzo Invest) — інвестиції в Україну та ринок облігацій
- Дмитро Куренков (EasyVending) — автоматизована торгівля як новий драйвер прибутку
- Олександр Чорний (Zeminvest) — чому варто інвестувати в землю вже сьогодні
- Олена Набатова — практичні стратегії у криптовалютах
- Володимир Копоть (Monitor.Estate) — інвестиції в нерухомість: дохід чи ризик?
Велика дискусія: «Куди інвестують ті, хто реально заробляє?» — з провідними інвесторами та експертами.
Партнери конференції
InvestFest відбудеться за підтримки провідних гравців ринку:
Генеральний партнер Група ICU — незалежна інвестиційна група, що понад 15 років є лідером з управління активами в Україні та найбільшим брокером на ринку державних облігацій.
Zeminvest — компанія, яка відкрила українцям простий і прозорий доступ до інвестицій у землю, з гарантованим щорічним доходом і нагородами «FinAwards» та «Вибір року».
Біржовий університет — єдиний в Україні навчальний центр із 5-рівневою системою курсів для інвесторів, що готує нове покоління учасників фондового ринку.
EasyVending — українська компанія з більш ніж 10-річним досвідом, яка поєднує інновації, сучасний сервіс і бізнес-моделі на ринку вендингу.
Хотинська Наїда — Засновниця та CEO освітнього проєкту Pro Invest Academy, автор навчальних програм з інвестицій на фондовому ринку, фінансовий радник.
S1 REIT — S1 REIT — інструмент від Standard One, що робить інвестиції в дохідну нерухомість доступними. Ви стаєте співвласником орендного бізнесу та отримуєте стабільний пасивний дохід.
ОТПКапітал — один з лідерів на ринку управління активами в Україні. Понад 15 років допомагають людям планувати, накопичувати та інвестувати з розумом.
Коли
- 21 серпня 2025 року, онлайн
- Участь безкоштовна
Коментарі