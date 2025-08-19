Multi від Мінфін
19 серпня 2025, 12:00

InvestFest 2025 — твій перший крок до фінансової свободи

Вже за кілька днів, 21 серпня відбудеться головна онлайн-конференція року про інвестиції — InvestFest.

Вже за кілька днів, 21 серпня відбудеться головна онлайн-конференція року про інвестиції — InvestFest.

Вперше до Дня Незалежності України фінансовий портал Мінфін відкриває безкоштовний доступ до знань про інвестиції для кожного українця.

Чому варто долучитися?

  • Дізнаєшся, як почати інвестувати навіть із $10
  • Розберешся, як формувати портфель і уникати типових помилок
  • Почуєш чесні відповіді про ОВДП, валютні обмеження, нерухомість, ETF, крипту та землю
  • Побачиш, як сьогодні захищати й примножувати капітал

Що на тебе чекає:

  • 20+ експертів-практиків: інвестори, аналітики, підприємці
  • Актуальний контент — від базових знань до складних інструментів
  • Жодної води — тільки практика, реальні кейси та робочі стратегії

У програмі:

  • Владислав Свистунов (ICU) — як правильно входити в інвестиції зі стратегією виходу
  • Наїда Хотинська — що робити інвестору під час криз
  • Роман Кошовський (FIREkit) — фінансова свобода і життя після досягнення FI
  • Юлія Бабенко (iPlan) — як навчати дітей і підлітків інвестуванню
  • Павло Бойко (Gonzo Invest) — інвестиції в Україну та ринок облігацій
  • Дмитро Куренков (EasyVending) — автоматизована торгівля як новий драйвер прибутку
  • Олександр Чорний (Zeminvest) — чому варто інвестувати в землю вже сьогодні
  • Олена Набатова — практичні стратегії у криптовалютах
  • Володимир Копоть (Monitor.Estate) — інвестиції в нерухомість: дохід чи ризик?

Велика дискусія: «Куди інвестують ті, хто реально заробляє?» — з провідними інвесторами та експертами.

Партнери конференції

InvestFest відбудеться за підтримки провідних гравців ринку:

Генеральний партнер Група ICU — незалежна інвестиційна група, що понад 15 років є лідером з управління активами в Україні та найбільшим брокером на ринку державних облігацій.

Zeminvest — компанія, яка відкрила українцям простий і прозорий доступ до інвестицій у землю, з гарантованим щорічним доходом і нагородами «FinAwards» та «Вибір року».

Біржовий університет — єдиний в Україні навчальний центр із 5-рівневою системою курсів для інвесторів, що готує нове покоління учасників фондового ринку.

EasyVending — українська компанія з більш ніж 10-річним досвідом, яка поєднує інновації, сучасний сервіс і бізнес-моделі на ринку вендингу.

Хотинська Наїда — Засновниця та CEO освітнього проєкту Pro Invest Academy, автор навчальних програм з інвестицій на фондовому ринку, фінансовий радник.

S1 REIT — S1 REIT — інструмент від Standard One, що робить інвестиції в дохідну нерухомість доступними. Ви стаєте співвласником орендного бізнесу та отримуєте стабільний пасивний дохід.

ОТПКапітал  — один з лідерів на ринку управління активами в Україні. Понад 15 років допомагають людям планувати, накопичувати та інвестувати з розумом.

Коли

  • 21 серпня 2025 року, онлайн
  • Участь безкоштовна

Зареєструватися

Джерело: Мінфін
