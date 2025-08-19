S&P підтвердило рейтинг США на рівні «AA+» зі «стабільним» прогнозом

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Рейтинг США

Як йдеться у повідомленні агентства, рейтинг США підтримується стійкістю та диверсифікованістю економіки країни, інституційними перевагами, включаючи ефективну систему стримувань та противаг, а також гнучкістю у проведенні економічної політики, включаючи надійну грошово-кредитну політику, та унікальним статусом країни як емітента провідної світової резервної валюти.

Серед негативних рейтингових факторів S&P відзначає високі рівні держборгу та бюджетного дефіциту.

При цьому експерти агентства вважають, що доходи, які бюджет США отримуватиме за рахунок підвищення мит на імпорт, компенсують наслідки скорочення надходжень у результаті недавнього зниження податків, а також нарощування видатків.

«З урахуванням зростання мит ми очікуємо, що значні надходження за рахунок тарифів загалом компенсуватимуть негативні наслідки, які могли б виникнути в результаті ухвалення нового бюджетного законопроєкту», — йдеться у прес-релізі S&P.

Аналітики агентства наголошують, що висока довіра до Федеральної резервної системи (ФРС) забезпечує США суттєву гнучкість у проведенні монетарної політики. «Ми очікуємо, що ФРС зуміє впоратися із завданнями стримування внутрішньої інфляції та вирішення фінансових уразливостей», — наголошується в повідомленні агентства.

«Стабільний» прогноз рейтингу відображає очікування експертів S&P, що показники бюджетного дефіциту, хоч і не покращаться суттєво, але також і не стійко погіршуватимуться в найближчі кілька років.

S&P прогнозує зростання ВВП США на 1,7% у 2025 році та на 1,6% у 2026 році.