Експерти прогнозують восени зростання цін на 3-5% на первинному ринку житла

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 серпня 2025, 11:26

Експерти прогнозують восени зростання цін на 3-5% на первинному ринку житла

За умови відносно стабільної ситуації на валютному ринку та поступового зниження інфляції, у 70% об'єктів первинного ринку житла ціни зміняться не суттєво. Водночас у найбільш затребуваних форматах — багатофункціональних житлових комплексах live-work-play, вертикальних курортних ЖК та апарт-готелях — можливе більш помітне зростання вартості (понад 5%), але залежно від попиту, стадії зведення та локації. Таку думку висловив Віктор Козачок, засновник компанії Kovcheg Developer.

За умови відносно стабільної ситуації на валютному ринку та поступового зниження інфляції, у 70% об'єктів первинного ринку житла ціни зміняться не суттєво.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що буде з цінами

За словами експерта, наразі первинний ринок житла перебуває у стані «когнітивного дисонансу». Адже прив’язка вартості квадратного метра до курсу долара вже не працює.

«Наприкінці минулого року, спираючись на макропрогнози та державний бюджет на 2025 рік, більшість девелоперів закладали у вартість м² курс „із запасом“ — від 45 грн/$. Однак, упродовж року ми побачили, що курс долара та інфляція розходяться. Найточніший індикатор інфляції зараз — це вартість будівельно-монтажних робіт, яка у 2025 році зросла щонайменше на 12−17% у гривні. Для більшості девелоперів саме це є головним орієнтиром у ціноутворенні», — зазначає Козачок.

Посилаючись на дані ЛУН, він вказав, що у першому півріччі 2025 року ціни на новобудови у більшості областей та Києві зросли на 1−14% у гривні. В окремих проєктах у рекреаційних локаціях західних областей та Одеському регіоні зростання перевищило 15%.

«У січні ми бачили ціни „наперед“. Ринок швидко змусив переглянути стратегію: коли за твоїми цінами не купують, доводиться робити акції, знижки та майже безвідсоткове розтермінування. Водночас у західних регіонах, Києві та області зберігається високий попит, і там ще далеко до цінової „стелі“», — коментує девелопер.

Експерт розповів, що за останні 5−7 років частка комплексних, концептуальних проєктів зросла з 2−3% до 5−7%, і ця тенденція продовжується.

«Як би парадоксальним це не видавалося, але, час від часу ми стикаємося з тим, що покупці готові платити за м² на 15−20 тис. грн більше за умови високої якості, комплексної інфраструктури, безпеки, природного оточення та інвестиційної привабливості ЖК. Тепер формула покупки змінилася: не просто „вкласти — жити“, а „вкласти — жити — продати — заробити“», — пояснює Віктор Козачок.

За його словами, на сьогодні ключовими вимогами до об'єктів є:

  • якісне будівництво (екологічні матеріали, енергоощадні технології, продумані планування, готовий ремонт);
  • самодостатня інфраструктура для життя, роботи та відпочинку;
  • безпека (від охорони до укриттів);
  • рекреаційні можливості («курортні» об'єкти нерухомості);
  • високий рівень сервісу та додаткових послуг;
  • потенціал зростання вартості.

Він звернув увагу на те, що з 2025 року на ринку поступово почали з’являтися об'єкти нового, місцями «революційного» формату. Вони поєднують готельний формат із класичним житлом, де покупці стають юридичними власниками квартир із готельним сервісом, переважно в курортних зонах.

За прогнозом фахівця, попри інформаційне «хвилювання» та суперечливий шквал повідомлень у ЗМІ, війна залишається ключовим стримувальним фактором для покупців.

«Складно передбачити завершення „гарячої“ фази війни та стан економіки у 2026 році. Проте, восени цього року різких стрибків цін не очікується. Ми прогнозуємо, що зростання не перевищить кількох відсотків і торкнеться лише проєктів із високим попитом. У деяких концептуальних комплексах ціна може зрости на 35−40% від старту будівництва до здачі, але „стандартні“ проєкти, розпочаті ще 3−4 роки тому, стають менш конкурентними», — підсумовує Козачок.

Інвестуйте у різні активи: земля, житло, комерційна нерухомість — все є на InvestMarket від «Мінфін».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
Nobleman
Nobleman
19 серпня 2025, 11:34
#
Каких 3−5%?
Не меньше 20, у нас же перемога
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами